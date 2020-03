Sparebank1 SMN framskynder rentekuttet

New Articles

RØRVIK: SpareBank 1 SMN har i løpet av kort tid satt ned renta på boliglån med inntil 0,85 prosentpoeng. Begge rentekuttene trer i kraft for eksisterende kunder 5. april.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra våre kunder om at vi burde framskynde opprinnelig dato på grunn av de økonomiske utfordringene som følger med koronaviruset. Det lytter vi naturligvis til og vi har nå valgt å flytte datoen for renteendring fram med 25 dager til 5. april, sier Sunniva Nicolaisen, banksjef i SpareBank 1 SMN Rørvik og Kolvereid.

Sparebank1 og en rekke andre banker har vært gjenstand for kritikk etter at de opprettholdt praksisen med seks ukers varslingstid på rentenedsettelsen. Lørdag stilte Finanskomiteen på Stortinget seg bak en innstilling hvor de ber om at rentekuttene gjennomføres raskere for å hjelpe bedrifter og husholdninger gjennom koronakrisen.

– I løpet av kort tid har vi satt ned boliglånsrenta to ganger, og samme dato vil gjelde for begge renteendringene. I tillegg vil våre kunder kunne søke om avdragsfrihet i inntil seks måneder samt forskudd på dagpenger. Dette er tiltak som gjør det enklere for våre kunder å få hverdagsøkonomien til å gå rundt, og som etterspørres av veldig mange, forteller Nicolaisen.