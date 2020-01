Dette er de største bedriftene i Trøndelag

Nyheter

Mer enn 22.000 bedrifter bidrar til sysselsetting og verdiskaping i Trøndelag. Regnskapstallene fra 2018 viser at disse hadde driftsinntekter på drøyt 305 milliarder kroner, opp 4,4 prosent fra 2017.

Kommunetoppene

NT24-har gjennomgått samtlige regnskaper i alle kommunene i Trøndelag, og rangert de 20 største bedriftene målt i omsetning i hver enkelt kommune. Listene tar utgangspunkt i regnskapstall fra 2018, altså før mange trønderkommuner slo seg sammen 1. januar i år.

Sjømat på topp i Trøndelag

Toppen av fylkeslisten viser med all tydelighet at Trøndelag er et sjømatfylke. Salmar AS og Salmar Farming AS kaprer de to øverste plassene i NT24s oversikt over omsetningstoppen i Trøndersk næringsliv. Begge virksomhetene inngår i Salmar ASA, konsernet som siden etableringen først på 1990-tallet har vokst til å bli en av verdens største produsenter av oppdrettslaks.

På topp 50-listen finner vi også havbruksselskapene Norway Royal Salmon ASA (9), Lerøy Midt AS (10), Sinkaberg-Hansen AS (14), Salmosea AS (31), Emilsen Fisk AS (49) og Måsøval Fiskeoppdrett AS (50).

Videre preges omsetningstoppen av kjente trønderske merkevarer innen bank, handel og industri.

Hele lista finner du her: