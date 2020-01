Nå er NT24 på lufta

Nyheter

RØRVIK: – Det er godt å få vise fram hva man har jobbet med i lang tid, sier nyhetsleder Elin Sofie Lorvik rett etter at åpningsseansen er over og NT24.no er på lufta.

NT24 er et samarbeidsprosjekt mellom Namdalsavisa og Trønder-Avisa, og innholdet er tilgjengelig for alle som abonnerer på en av de to avisene.

Nå som Trøndelags nye næringslivsavis er på nett håper hun mange går inn og leser sakene.

– Det kjennes veldig godt å være i gang, sier journalist Eystein Fiskum Hansvik.

– Framover forventer vi at vi skal greie å formidle gode historier fra næringslivet i Trøndelag på en måte som er relevant for alle trøndere – og mange utenfor Trøndelag, legger han til.

– Og det er veldig viktig at folk tipser oss om hva de ønsker å lese mer om – både av store og små saker, sier Lorvik.

Hun understreker at NT24 er et nettsted som blir til i samspill med leserne og næringsliv.