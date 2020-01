Trøndersk næringsliv er en mannsbastion

Nyheter

Det viser en analyse NT24 har gjennomført i 18.903 trønderske bedrifter. I undersøkelsen av kjønnsfordelingen i næringslivet har vi gjennomgått rolle og kjønn i samtlige styrer, samt sett på hvem som sitter i sjefsstolene i bedriftene i Trøndelag.

To av ti

Resultatene viser at det fortsatt er en svært lang vei å gå før man har likestilling i ledelsen i trønderske bedrifter.

Av 49.222 styrememedlemmer er kun 9.258 kvinner. Det tilsvarer en kvinneandel på 19 prosent.

NT24 har også sett nærmere på hvem som er de største styregrossistene i Trøndelag. De ti personene på toppen av styrelista i Trøndelag innehar til sammen 636 styreverv i virksomheter i fylket. Samtlige er menn.

28 menn, to kvinner – 1401 styreverv STYRETOPPEN: 28 menn og to kvinner har til sammen 1401 styreverv i trønderske bedrifter.

Halvparten mangler kvinner

Heller ikke i selskapene som dominerer omsetningstoppen, er det balanse mellom kjønnene. Kun 115 av 641 styremedlemmer i de 100 største aksjeselskapene i Trøndelag er kvinner. Det tilsvarer en kvinneandel på 18 prosent.

Og: I 51 av de 100 største selskapene er kvinnene fullstendig fraværende i styrene.

Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag, lar seg ikke overraske over tallene.

– Dette er kjente tall, innleder Lien, som ikke legger skjul på at han har et sterkt ønske om større mangfold rundt trønderske styrebord.

– Mangfold i kompetanse er den soleklart viktigste faktoren for å sette sammen et velfungerende styre. Når næringslivet over tid bare rekrutterer fra halve befolkningen, går vi glipp av mange bra folk, understreker Lien.

Åtte av ti sjefer er menn

En analyse av den daglige ledelsen i de samme selskapene viser en enda større slagside i favør mennene. Hele 84 prosent av alle som titulerer seg som daglig leder eller administrerende direktør er menn. Kun 16 prosent er kvinner. Også i den daglige ledelsen av bedriftene skjer endringene langsomt – for ti år siden var andelen kvinnelige toppledere i trønderske aksjeselskaper drøyt 14 prosent.

Hva så med de børsnoterte selskapene med hovedkontor i Trøndelag? I motsetning til ordinære aksjeselskap, er virksomheter som omsettes på børsen underlagt lovkrav om likestilling i styrene. Dermed kan de trønderske børslokomotivene vise til en helt annen kjønnsbalanse i styrene. Samtidig er toppledelsen i selskapene fullstendig mannsdominert.

Kvinneunderskudd i utdanning

– En del av forklaringen på skjevfordelingen ligger i rekrutteringsgrunnlaget. Kandidater til styreverv og lederstillinger må både ha relevant faglig bakgrunn, for eksempel innen teknologi, realfag eller økonomi, og tilstrekkelig erfaring fra næringslivet, forklarer Lien.

Dermed er de fleste som i dag bekler styreverv i trønderske bedrifter et resultat av kjønnsroller som eksisterte i utdanningen flere tiår tilbake i tid. Da var det fortsatt i all hovedsak menn som utdannet seg til en karriere i næringslivet.

De siste tiårene har kvinnene tatt over dominansen i høyere utdanning i Norge. Kvinner står i dag for om lag seks av ti bachelorgrader og mastergrader. I tillegg produserer norske kvinner om lag like mange doktorgrader som menn. Bak tallene skjuler det seg imidlertid systematiske forskjeller i utdanningsvalg. Kvinner er fortsatt underrepresentert i såkalte STEM-fag (science, technology, enigineering, mathematics), hvor de står for én av tre avlagte grader. Innenfor IKT-fagene utgjør kvinner kun en femtedel.

NHO-direktøren tror at utjevning i utdanningsvalg vil gi et bedre rekrutteringsgrunnlag når trønderske bedriftseiere skal rekruttere fremtidens styremedlemmer og ledere.

– Vi har fortsatt et stykke å gå, men de siste årene har vi hatt en positiv utvikling i andelen kvinner som velger teknologi- og realfag. Vi må fortsatt heie på jentene som har interesse og talent for realfag, sier Lien, som viser til at NHO står bak flere målrettede tiltak for å løfte flere jenter og kvinner inn i næringsliv og ledelse.

Seiglivede kjønnsnormer

NT24-analysen av kjønnssammensetningen i trøndersk næringsliv viser dessuten at det kan ta svært lang tid før bedrifsstyrene i Trøndelag er likestilte: De siste ti årene har kvinneandelen holdt seg tilnærmet uforandret.

Til tross for at det norske samfunnet preges av sterke likestillingsidealer og tilrettelegging av kvinners kjønnsdeltagelse, har vi ikke kommet så langt som vi liker å tro, påpeker Siri Øyslebø Sørensen, førsteamanuensis i kjønns- og mangfoldsstudier og leder for Senter for kjønnsforskning ved NTNU.

– En viktig faktor er seiglivede kjønnsnormer. Lederegenskaper fortsatt sterkt forbundet med forståelse av mannlighet. Kvinnelige ledere blir møtt med andre forventninger og blir strengere vurdert enn mannlige ledere. For eksempel utsettes kvinner som kombinerer topp-jobb og foreldreskap stadig for kritikk, sier Sørensen.

I mange trønderske bedriftsstyrer er styrene et direkte uttrykk for eiersituasjonen i bedriftene. Fortsatt er det en stor overvekt av menn på eiersiden – også i familieeide bedrifter.

– Endringene går også tregt på kapitaleiersiden. Kvinner og menn har hatt lik arverett lenge, men det er først i senere år at det er blitt like vanlig at døtre går inn i familiebedrifter, og at lik arv mellom døtre og sønner har blitt praktisert, påpeker Sørensen.

– Hva går næringslivet glipp av når kvinnene mangler?

– Det er ingen entydige funn i forskning på hvorvidt kjønnsbalanse er bra for bunnlinja. Det er rett og slett vanskelig å isolere effekten av kjønnsbalanse i slike regnestykker. Det vi vet er imidlertid at heterogene grupper fungerer annerledes enn homogene grupper. Det dreier seg ikke bare om kjønn, men om andre erfaringsbakgrunner og kompetanse. I selskaper hvor kreative prosesser og innovasjon er viktig vil det være særlig viktig å sørge for kjønnsbalanse og mangfold, sier Sørensen.

Kvotering kan være aktuelt

Lovkravet om likestilling endret nærmest over natten kjønnsbalansen i styrene i norske akseselskaper. En lignende lovendring er vanskelig å se for seg i ordinære aksjeselskaper, mener Sørensen.

– Det er vanskelig å regulere aksjeselskaper etter samme modell som allmennaksjeselskapene fordi det er andre typer eierstrukturer. . I andre land har man imidlertid brukt både antall ansatte og omsetning som grunnlag for å trekke en grense for hvem som underlegges krav om kjønnsbalanse i styrer. Når vi vet at kvotering til ASA styrer ikke har hatt den smitteeffekten som politikerne håpte på, så kan det være relevant å utrede regulering av styresammensetning i selskaper av en viss størrelse, mener Sørensen.

Samtidig mener hun at tiden er inne for at bedriftene inntar en mer bevisst holdning til likestilling i styre og ledelse.

– Mitt inntrykk er at norsk næringsliv henger litt etter internasjonale trender, hvor likestilling og mangfold i økende grad sees som en strategisk viktig en del av bedrifters samfunnsansvar. Likestilling- og mangfold følges oftest opp i personalavdelinger og med vekt på å følge opp diskrimineringsvern. Spørsmål om kjønnsbalanse og mangfold dreier seg altså ikke bare om fordelene en bedrift kan ha for sin egen virksomhet ved å sørge for at mangfold i styrerom og ledergrupper, men også effekten dette kan ha på å endre stereotypier og holdninger, konkluderer Sørensen.

Tord Lien er enig i at næringslivet ikke kan fritas fra ansvar.

– Bedriftene har et kollektivt ansvar for å gjøre seg attraktive for hele befolkningen, blant annet ved å legge til rette for at kvinner får samme muligheter til karriereutvikling som menn, sier Lien.

Han oppfordrer samtidig kvinner til å ta mer plass for å sørge for økt mangfold i næringslivet.

– Flere kvinner må gi uttrykk for at de vil ha mer ansvar. Menn er ofte mer frampå, men tror ofte at de er bedre ledere enn de faktisk er.