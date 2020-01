Økonomihuset Magnussen overtar Myrvold Regnskapskontor

Nyheter

NAMSOS/NAMSSKOGAN: – Myrvold Regnskapskontor AS ønsker å bistå i å forsterke regnskapsmiljøet i Namsskogan og Indre Namdal. De har derfor besluttet å overdra virksomheten til oss fra og med 1. januar 2020.

Det opplyser Arnstein Magnussen, partner i Økonomihuset Magnussen AS, i en pressemelding. Myrvold Regnskapskontor var fram til overdragelsen eid av Hans Olav Myrvold, Inger Marie Myrvold, Odd Inge Myrvold og Anne Lise Grøndal.

– Vi har betalt en fair pris som reflekterer partenes ønske om å bevare og styrke et viktig fagmiljø i Indre Namdal, sier Arnstein Magnussen til NT24.

Ifølge Magnussen er bakgrunnen for eierskiftet ønsket om å utvikle, forsterke og bevare tjenestene som Namsskogan-baserte Myrvold regnskapskontor leverer til kunder i Indre Namdal. Regnskapskontoret i Namsskogan har per i dag fire ansatte og ledes av Anneli Welo. De ansatte i Namsskogan beholder jobben.

Økonomihuset Magnussen AS ble etablert i 1990. Bedriften er autorisert gjennom Finanstilsynet og har siden etableringen for 30 år siden tilbudt bistand innenfor regnskap, økonomi og rådgivning i Namdalen, med kontorsted i Namsos og nå også i Namsskogan. Til sammen elleve medarbeidere har bakgrunn fra blant annet regnskap, revisjon, Skatteetaten, Skatteoppkreveren og som næringsaktører i Namdalen. Selskapet eies av Arnstein Magnussen og Jan Ove Magnussen.

– Vår generelle målsetning er å kunne bevare lokalt fagmiljø og eierskap her i Namdalen, noe som selvsagt er utfordrende. Vi ser dessverre alt for ofte at storkapitalen i mange bransjer støvsuger distriktene for kunder for så å sentralisere eierskap og videre oppfølging. Vi ønsker å være et lokalt alternativ i vår bransje, sier Magnussen, som understreker at utviklingstakten er høy i regnskapsbransjen.

– Økonomihuset Magnussen AS tok et valg i 2011 der vi digitaliserte hele vår administrasjon og økonomisystem. Det angrer vi ikke på i dag. Det vil alltid dukke opp nye faktorer og løsninger innenfor effektivisering av bilagsflyt og da er det viktig at dette blir ivaretatt på en riktig måte. Systemene skal kunne produsere effektive rapporter i sanntid, altså akkurat nå. Det er målet. Virkemidlene har vi gjennom et optimalt økonomisystem og et profesjonelt team av medarbeidere som har spesialisert seg på moderne og digital regnskapsføring, avslutter Magnussen.