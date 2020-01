SinkabergHansen først ut med 5G i havbruksnæringa

Nyheter

RØRVIK: Første kvartal 2020 vil den første sjølokaliteten nord i Trøndelag tilføres helt ny infrastruktur – materiell som vil få betydning for produksjon, kontroll og daglig drift i sin alminnelighet.

– Foruten havbruk, er 5G HEART et Horizon 2020 EU-prosjekt innenfor sektorene helse og transport. (5G-HEART: 5G HEalth AquacultuRe and Transport validation trials). Altså næringer med avgjørende betydning; i form av størrelse, antall jobber og handel/eksport. Prosjektets mål er bedre tjenester, sikrere transport og bærekraftig matproduksjon, opplyser SinkabergHansen AS i en pressemelding.

Siden juni 2019 har SEALAB med base i Trondheim jobbet mot utvikling og implementering av nye 5G-løsninger for sjømatnæringa sammen med Telenor Research, som vil stå for 5G-teknologien. Og i den forbindelse er kontakten med SinkabergHansen etablert.

Fakta: Dette er 5G Vi har hatt en utvikling av mobile nettverk med nye generasjoner omtrent hvert tiende år siden analogt NMT (1G) kom i 1981, 2G i 1992, 3G i 2001 og 4G i 2010. Rundt 2020 kommer 5G. 5G vil gi oss to hovedtyper kommunikasjonsløsninger: Den første gir oss et mobilt bredbåndsnettverk med høyere kapasitet og forbedrede brukeropplevelser. Den andre hovedtypen gir et 5G-nettverk som vil muliggjøre spesielle nettløsninger for mange forskjellige formål med ulike krav til funksjonalitet. Det vil bli tilrettelagt for milliarder av ting som kobles til nettet, for svært raske responstider, og for økt sikkerhet og pålitelighet. Den store forskjellen mellom 5G-nettverket og tidligere generasjoner er altså at 5G er designet for å tilby nettverk og tjenester til ulike industri- og samfunnsdrevne utstyrsenheter, i tillegg til tjenester og nettverk til smarttelefonen. Kilde: Telenor Norge AS

Overvåking, beslutningstøtte og presentasjon

5G vil være synonymt med kapasitet og utvidede muligheter, eksempelvis for fjernovervåking, direkte kontroll med lus, biomasse og fiskehelse. Videre presentasjon og nødvendig oppfølging av driftsmessige parametere og forhold.

De komplette installasjonene som SEALAB vil prøve ut, vil blant annet omfatte kameraløsninger med maskinsyn, ulik sensorikk og spesialutviklet software. I SinkabergHansen har FoU-koordinator Ragnar Sæternes og lokalitetsleder Harry Sørø åpenbare forventninger til 5G-samarbeidet.

– Samtidig; muligheten med denne teknologien og dens antatte fleksibilitet åpner nye bruksområder som vi per i dag ikke vet hva vi har behov for, før vi faktisk ser mulighetene, sier de to hos SinkabergHansen.

– Framtidas muligheter

Daglig leder Morten Sjoner Syrstad i SEALAB Ocean Group mener 5G-brukerne via komplette løsninger vil erfare unik innsikt på flere felt: Miljøforhold, fiskevelferd, fôringsprosess og biomasse. Det faktiske livet i merden vil løftes inn i kontrollrommet.

– Kapasiteten og muligheten for å presentere data i sanntid blir formidabel. Gjennom egne og andre fagmiljø, vil vi i samarbeid med SinkabergHansen åpne for ny kunnskap om framtidens muligheter innen sjømatnæringa, sier Sjoner Syrstad i SEALAB.

