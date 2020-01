Thai-Thai ekspanderer til Namsos, Verdal og Ålesund

Nyheter

– Det norske folk liker thaimat, derfor ser vi nå på hele Norge. Det er drømmen, sier Ammika Onsomkit.

I løpet av våren åpner Thai-thai nye butikker både i Namsos, i Verdal og i Ålesund.

– Vi har fått et bra tilbud fra Amfi for å utvikle matkonseptet vårt til alle kjøpesenter som de har i Norge. Vi har ikke skrevet noen kontrakt ennå fordi vi vil det skal gå i sakte fart og ta et sted om gangen, men i Namsos, Verdal og Ålesund er vi straks klar, sier hun.

Skal ansette ca 30 personer

Onsomkit la ut søknadsteksten om at hun søker kokker, restaurantsjefer og øvrige ansatte i restauranten på sin Facebookside.

Hun forteller at de har fått inn flere gode søknader, og at de skal ha en gjennomgang og spikre ansatte i løpet av de kommende fjorten dagene.

De skal ha på plass åtte til ti ansatte per plass. Det blir det samme konseptet alle steder.

– Thaimat og sushi er veldig populært.

Omsetningsøkning

Thai-thai har drevet restaurant i Steinkjer i ti år. Først hadde de tilholdssted på Nordsia, men da de fikk tilbud om å etablere seg på Amfi slo de til.

– Det fungerer veldig mye bedre for oss der. Omsetningen er veldig god og stigende år for år. Vi har holdt på i cirka åtte år der nå, sier Onsomkit.

I tillegg til restauranten i Steinkjer, har de også restaurant på City Lade og Trondheim torg, samt på Amfi i Orkanger.

– Thai-restaurant på kjøpesenter er kjempebra har vi sett. City lade øker med en million hvert år i omsetning, det er det samme på Trondheim torg. Det er samme tendensene i Steinkjer.

Thai-thai har i dag 50 ansatte med fabrikken.

– Det er masse jobb ja, men jeg trives med det, sier Onsomkit.

Halvfabrikata

Familien Rennemo har etter hvert en lang tradisjon innen thaimat i Steinkjer. Søsteren til Onsomkit – Oranut Rennemo (27) leverer halvfabrikata til en rekke thairestauranter gjennom Thai Tham AS på Egge. Oranus mor, Khanittha Rennemo, startet restauranten Thai-Thai i Kongens gate på Nordsia i 2008. I dag driver familien sin Thai-Thai restaurant på Amfi Kjøpesenter. Oranut tok over som daglig leder av restauranten på Amfi i 2013, og driver den nå sammen med moren og 12 ansatte. I 2015 startet storesøsteren Ammika Rennemo (nå Onsomkit) opp to Thai-Thai-restauranter i Trondheim og utvider med en restaurant i Orkanger i april.

– Nå sender vi halvfabrikata til Thai-Thai- restaurantene våre, men på sikt vil vi utvikle til andre restauranter også. 2020 er året vi skal prøve oss litt frem. Vi har snakket med noen thairestauranter om at vi kan hjelpe dem med det meste i Trøndelag, så får vi se.

Thai-Thai åpner i Namsos i mars, Verdal i april og Ålesund i mai.

THAITHAI TRONDHEIM TORG AS

THAI THAI TRONDHEIM AS (Lade)