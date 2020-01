Helene (27) var spent på å ta jobben: 30 menn og 1,5 kvinner

Nyheter

HELL: En analyse NT24 har gjennomført av 18.903 trønderske bedrifter viser at i toppen av trøndersk næringsliv sitter det menn. Mange menn. Men er nå det så farlig da?

– Det er mye flinke damer der ute og man trenger flere perspektiv både på toppen og i styrerommene, mener Helene Øyangen Lindberg (27) i Norwegian Plastic Recycling (Noprec).

– Tanken om kjønn kommer automatisk

Hun forteller at hun tenkte seg om to ganger før hun tok jobben som kvalitetsleder.

– Vi er 30 mannfolk og 2,5 kvinner. Jeg var spent på hva jeg ville møte. Man tenker seg om to ganger før man slår til på jobben, den tanken tenker man. Man må ikke nødvendigvis gjøre noe med det, men kjønnstanken kommer automatisk, sier den unge lederen som ønsker seg flere kvinnelige kolleger innenfor avfall, gjenvinning og transport.

– Jeg hadde likt å se flere kvinner mer operativt ute. For min del er det viktigste med likestilling i næringslivet at ulik alder og innfallsvinkel høres. Det bringer noe til bordet å ha diversitet i styrerommet, mener Øyangen Lindberg.

Hun er innflytter til Nærøysund og kommer fra Fannrem.

–Vi har et styre som er flinke til å få meg til å føle meg hørt og sett.

Forbauset over tallene

– Jeg er forbauset over at kvinneandelen i Trøndelag er såpass lav. Det er viktig å ha kvinner i styreposisjon, men de må ha respekt for hvor tøft det er å være utøvende leder. Da jeg satt i valgkomiteen i Statoil rundt år 2000 var det for få menn å få tak i. Mitt inntrykk er at kvinner er uendelig mye mer samvittighetsfulle. De leser styrepapirer, sier Jens Ulltveit-Moe, milliardær og investor, og tidligere NHO-president.

Minioritetsgruppe

Han mener at kvotering alltid har vært viktig for å få en minioritetsgruppe på plass.

– Det bør helst være 30 prosent kvinner i et selskap, ASA har 40-prosentregelen. Det er likevel erfaringen som må telle. Kvinner har mer kunnskap på enkelte områder. I restaurantene mine bidrar de veldig mye gjennom at det ser ut til at de har en intuitiv forståelse av det, sier Ulltveit-Moe.

Han mener kvinner har hatt mindre erfaring på linjelederskap, men at det endrer seg raskt.

Kjærringa mot straumen

Trude Parnas i Pharmaq jobber på mange måter i en bedrift som er litt som kjerringa mot straumen, da hun opererer i et lederteam dominert av kvinner.

– Vi ønsker gjerne flere menn i enkelte funksjoner, så det er nesten motsatt. Vi er et selskap som er veldig kompetanseorientert og består av sterke fagmiljø. Hos oss er det ikke den som roper høyest og er mørkest som blir gitt ansvar, men den som har lederegenskaper på mange plan. Blant annet er leveranser og det å få ting i utvikling og til å skje i stort fokus.

Ble sett - vil se andre

Parnas er opprinnelig fra Snåsa, og var ute og fullførte utdanningen sin da hun ble sett.

– Jeg tok hovedoppgaven som siv.ing hos forskningen i selskapet på Skøyen og ble spurt om å komme opp til Overhalla for å jobbe , etter relativt kort tid ble jeg mellomleder og i slutten av 2015 ble jeg fabrikkdirektør for Overhalla og fabrikken på Kløfta i Oslo. Jeg har blitt motivert og dratt inn i nye roller underveis og det tror jeg må til for å få til en endring rundt sammensetningen med kvinner og menn i næringslivet, sier Parnas.

Hun er også en del av en internasjonal ledergruppe der menn dominerer.

– Jeg legger ikke så mye merke til det der heller, men om jeg hadde vært helt alene i bedriften som kvinne så hadde jeg nok følt på det. Jeg tenker at jo mer utjevning man får, jo bedre. Jeg er ikke leder for å være leder, men for å få ting til å skje og jeg liker og er glad i folk. Setter også pris på ha stor påvirkningskraft.

Hun tror ikke det er flat annonsering som fungerer for å få flere kvinner,

– Menn har tradisjonelt mer bevissthet rundt posisjonering, men det er ikke synligheten mange kvinner har behov for. De vil heller være en viktig innsatsfaktor for å få ting til å skje. Jeg tror damer blir mer tiltrukket av hva man kan bidra med i situasjonen.

Fakta

I undersøkelsen av kjønnsfordelingen i næringslivet har NT24 gjennomgått rolle og kjønn i samtlige styrer, samt sett på hvem som sitter i sjefsstolene i bedriftene i Trøndelag. Tallene er nedslående. På ti år har man ikke kommet mer enn ett prosent opp når det gjelder kjønnsfordelingen i styrene i trønderske bedrifter.

Det er fortsatt en lang vei å gå før man har likestilling i ledelsen i trønderske bedrifter.

Kvinneandelen i styrer i Trøndelag er på 19 prosent. Styregrossistene er også menn, og i tillegg mangler selskapene som dominerer omsetningstoppen kvinner. I 51 av de 100 største aksjeselskapene i fylket er kvinnene helt fraværende. Hele 84 prosent av alle som titulerer seg som daglig leder eller administrerende direktør er menn. Kun 16 prosent er kvinner.