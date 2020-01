Jon Håvard Solum: – Vi må ikke skatte i hjel havbruksnæringa

Nyheter

HELL: Banksjefen kom med utspillet fra scenen på Trøndelagsmøtet, hvor han sammen med Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika-gruppen, presenterte hovedtrekkene i trøndersk næringsliv og økonomi.

Advarer

– Trøndelag går godt. Havbruksnæringa betyr utrolig mye for utviklinga, ikke bare for kysten, men for hele Trøndelag. Derfor vil jeg advare mot at vi skatter denne næringa i hjel, innledet Solum.

Utspillet kommer få dager etter at noen av Trøndelags største havbruksaktører svingte pisken over Havbruksskatteutvalgets forslag om såkalt grunnrente på 40 prosent i havbruksindustrien. Forslaget innebærer at næringa får et samlet skattetrykk på mer enn 60 prosent.

Ujevnt fordelt

I gjennomgangen av trønderske makrotall konkluderte tospannet med at tidene er gode. Men veksten er svært ujevnt fordelt. Og i horisonten truer skyene. I korte trekk: Kysten går så det griner. I innlandet er veksten langt mer beskjeden. Nå flater dessuten befolkningsveksten ut, delvis på grunn av at mange av fremmedarbeiderne som har holdt hjulene i gang nå returnerer til sine hjemland.

– Det er et paradoks at mange av regionene som har kraftigst økonomisk vekst ikke har samme veksten i befolkningen, sa Andreassen, som mener at fraflytting og sentralisering truer vekstkrafta i distrikts-Trøndelag.

Distriktspolitikk 2.0

Både Andreassen og Solum mener at det må tenkes helt nytt for å sikre at det fortsatt bor folk i hele landet. Duoen etterlyser en mer aktiv distriktspolitikk, og Andreassen benyttet anledningen til å lanserte en rekke radikale tiltak: Borgerlønn, en halv million kroner i pensjonsboost til alle fødende kvinner og desentralisering av offentlige arbeidsplasser kan bidra til å snu flyttestrømmen.

Andreassen peker i tillegg på det paradoksale i at Norge importerer store mengder mat, samtidig som gode norske råvarer hoper seg opp på lager. Han foreslår mer stimuli til landbruket.

– Luksusmat og gårdsturisme bør stimuleres. Varmmat på alle skoler, bedre mat på aldershjem og institusjoner og strengere kvalitetskrav til ferdigmatindustrien kan gi norske matprodusenter et skikkelig løft.

Tiltakene kommer til å koste, uten at det bekymrer nevneverdig.

– Pump penger ut i distriktene! Inflasjonen blir ikke påvirka av at vi sender penger til Snåsa, fastslo Andreassen.