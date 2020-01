Disse skal levere aviser på hverdager og lørdager

Nyheter

Aktiv Norgesdistribusjon AS og Posten Norge AS vant konkurransen om å levere aviser i områder uten avisbudnett og skal levere aviser på lørdager og hverdager.

Anbudskonkurranse

Mandag ble de to selskapene kunngjort som vinnerne i Samferdselsdepartementets anbudskonkurranse.

Fra 1. juli i år blir omdelingsfrekvensen for post halvert fra fem dager i uka til annenhver dag, som vil bety tre dager én uke og to dager den neste uka.

Posten Norge AS er valgt til leverandør av såkalt motsyklisk distribusjon på ukedagene, som innebærer levering av abonnementsaviser på ukedager når posten ikke lenger blir levert.

− Jeg er svært fornøyd med at Posten vant anbudet og skal fortsette å levere aviser mandag til fredag. Tildelingen har skjedd i skarp konkurranse med flere andre aktører. Med Posten som leverandør blir dette en sømløs overgang for både avisutgivere og avisabonnenter, sier konsernsjef Tone Wille i Posten til Nationen.

Varer ut juni 2022

Avtalen om lørdagsomdeling med selskapet Aktiv Norgesdistribusjon AS trer ikke i kraft før 15. januar 2021. Årsaken er at Samferdselsdepartementet har en avtale med selskapet Easy2You om dette fram til nevnte dato.

Både kontrakten for lørdagsomdeling og motsyklisk distribusjon på ukedagene varer ut juni 2022.

Statlig kjøp av avisomdeling i områder som er uten eget avisbudnett, er en overgangsordning og skal bidra til å forberede avisbransjen på omstillingen i bransjen og den dagen staten ikke lenger kjøper avisomdeling i disse områdene.

Det statlige kjøpet kommer til å dekke rundt 15 prosent av det norske papiravisopplaget til abonnementsavisene.

Lavere enn rammen

I juni 2019 fikk Samferdselsdepartementet i oppgave av Stortinget å innføre distribusjon av aviser på de dagene Posten ikke lenger skal levere post innenfor en totalramme på 255 millioner kroner i året. Resultatet av konkurransen ble totalt 165 millioner kroner, altså lavere enn rammen.

– Abonnentene vil få avisene sine akkurat som i dag, samtidig som staten kjøper avisomdeling rimeligere enn vi la til grunn da konkurransen ble utlyst. Konkurransen har altså vært bra for både avisabonnentene i distriktene og skattebetalerne. Dette viser at konkurranse virker, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

I konkurransen fikk Samferdselsdepartementet tilbud fra de tre selskapene Easy2You – Logistikk og Transport AS, Posten Norge AS og Aktiv Norgesdistribusjon AS.