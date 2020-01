– Når det koker, skaper ikke bedriftene god nok lønnsomhet

Nyheter

KOLVEREID: 601 bedrifter i Midt-Norge gikk konkurs i fjor. Det er en økning på sju prosent fra året før, og er det høyeste nivået som er registrert siden 2013. De to midtnorske fylkene hadde imidlertid motsatt utvikling fra 2018 til 2019.

Størst økning i Namdal

Mens konkursene økte med 19 prosent i Trøndelag, falt antallet med 22 prosent og Møre og Romsdal, riktignok etter et spesielt høyt nivå året før. Blant regionene hadde Namdal størst økning med 53 prosent.

Bygg- og anleggssektoren sto for 13 av de 20 største konkursene i Trøndelag i fjor. Nøkterne utsikter for 2020, med færre samferdselsprosjekter og lavere takt i boligbyggingen, får Sparebank1 SMN til å dempe forventningene til bransjen. I bankens oppdaterte konjunkturbarometer opprettholdes gul status for bygg- og anleggsbransjen, hvilket innebærer at det er moderate forventninger til vekst i bransjen.

– Det er utfordrende tider i næringen. Det er tøffere enn man tror å drive lønnsomt. Mange synes å bli overrasket over kompleksiteten med byggeprosessene. Kjøpere har store forventninger og ønsker gjerne endringer som entreprenøren ofte ikke er flink nok til å ta seg betalt for. Det koster penger. Da oppnås heller ikke de resultatene som forventes, sier Vegard Helland, konserndirektør for næringsliv i SpareBank 1 SMN i en pressemelding.

Reiste seg etter konkursen

Jarle Strandvahl, aksjonær og daglig leder i Totalbygg MIdt-Norge, tegner et annerledes bilde av ståa i bransjen. Nærøysund-selskapet nyter godt av et historisk høyt investeringsnivå på Namdalskysten.

– For vår del er markedssituasjonen utmerket. Vi har aldri hatt en bedre ordresituasjon enn vi har akkurat nå, forteller Strandvahl til NT 24.

Samtidig er han enig i Hellands beskrivelse av utfordringene i bransjen, særlig for de litt mindre aktørene. Så seint som i 2017 fikk han selv hilse på konkursspøkelset, få måneder etter at han tiltrådte som toppsjef i kriserammede Multi-Bygg AS. 21 personer ble rammet av konkursen i selskapet.

– Jeg kom inn for å forsøke å berge stumpene, med det gikk dessverre ikke. Selskapet hadde tatt på seg for mye, og sto i kontrakter som var veldig ugunstige for lønnsomheten.

Kort tid etter konkursen etablerte han Totalbygg Midt-Norge. Strandvahl har tatt med seg erfaringene fra konkursen i 2017 inn i drifta av et nytt selskap.

– Det er paradoksalt nok i gode tider at det ofte går galt. Når det koker, greier ikke selskapene å skape god nok lønnsomhet. Det skal ofte gå veldig fort fra enkelte byggherrers side, og det rammer både planlegging og gjennomføring av prosjekter, understreker Strandvahl.

– Gjør dere noe annerledes i dag?

– Vi er mer forsiktige og søker oppdrag som er riktige for oss, og sørger dessuten for å ikke forstrekke oss. Man blir veldig sårbar hvis man tar på seg for mye. I tillegg forberedelsene viktige. Skal et prosjekt bli vellykket for både entreprenør og byggherre, må det planlegges godt, mener Strandvahl.

I dag sysselsetter Totalbygg Midt-Norge 25 personer. Selskapet er per i dag inne i prosjekter til en verdi av rundt 55 millioner kroner, og er i sluttforhandlinger om ytterligere én stor kontrakt.

Fortsatt full fart i fiskeri og havbruk

SMNs oppdaterte konjunkturbarometer viser ellers små endringer blant de ulike bransjene, Det lyser fortsatt grønt for både fiskeri og havbruk, rødlyset fortsatt henger over offshorefartøyene. Skipsverft og varehandel er to bransjer som banken frykter kan gå fra gult til rødt lys.

– Makrobildet er relativt stabilt. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til handelshindringer og brexit, men risikoen har ikke endret seg vesentlig siden årsskiftet. Norges Bank hevet renten tre ganger i fjor, men signaliserer nå at renten vil bli liggende rundt dagens nivå en god stund fremover, påpeker Vegard Helland.