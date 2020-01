Etablerer båthall på Marøya

Nyheter

MARØYA: Med sine mer enn 6.000 øyer, holmer og skjær er Vikna-øyene og resten av Nærøysund et eldorado for båtfolket. Det er derfor ingen overraskelse at alt som har med båt å gjøre opptar mye av fritiden til mange nærøysundinger; fra båtpuss og vedlikehold til tokt i skjærgården.

Vinterlagringen er det derimot verre med.

– Regionen har manglet et skikkelig tilbud for lagring av fritidsbåter. Samtidig vet vi at etterspørselen er til stede, sier Anders Paulsen i eiendomsutviklingsselskapet Paulsen & Williksen.

Samarbeider med Rørvik Marina

For å tette hullet i markedet starter selskapet snart byggingen av regionens første båthall. Hallen skal lokaliseres på Marøystranda Næringspark, hvor selskapet i samarbeid med Norbolig AS legger til rette for industri- og næringsutvikling i stor skala.

Rørvik Marina etablerte seg på Marøya i 2018, og blir nærmeste nabo med den nye båthallen. Det er ikke tilfeldig.

– Paulsen & Williksen står for bygging og drift av anlegget, mens Rørvik Marina går inn som leietaker og står for tjenester som service, vedlikehold, utstyrssalg og lignende, sier Kjell Ivar Sørøy, daglig leder i Rørvik Marina AS, som leverer tjenester til både yrkes- og fritidsflåten.

– Når fikk dere ideen?

– Dette er noe vi har snakket om i mange år. Vi treffer mange båtfolk som spør om lagring, men til nå har vi ikke hatt areal å bygge på. Det løste seg etter at vi flyttet til Marøya, forklarer Sørøy.

Båter og biler

Initiativtakerne til båthallen understreker at dette blir et tilbud for både små og store båter. Det skal i hvert fall ikke stå på løftekapasiteten. Båtheisen på Marøystranda er blant Norges største, og kan flytte på farkoster inntil 400 tonn. Takhøyden på ti meter skal gi plass til det meste av fritidsbåtene i regionen.

– Det finnes svært få lignende tilbud mellom Trondheimsfjorden og Bodø. Vi håper og tror at dette tilbudet vil trekke til seg kunder fra både Trøndelag og Helgeland, sier Sørøy.

Den nye båthallen får et areal på om lag 2.400 kvadratmeter over to etasjer. Første etasje er planlagt er tiltenkt lagring av små og store fritidsbåter. I andre etasje gjøres det plass til bobiler og andre firhjulinger som trenger trygg og tørr lagringsplass.

– Hallen blir både isolert og oppvarmet, forklarer Sørøy.

Byggingen av båthallen har så smått startet, og nybygget skal etter planen stå klart når behovet for vinterlagring igjen melder seg til høsten.