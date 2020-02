Sportskjeden Gresvig begjærer oppbud

Nyheter

I en pressemelding fra selskapet framgår det at kostnadene og forpliktelsene knyttet til konsernets drift blir samlet sett ikke ansett å være bærekraftige. Administrerende direktør Lars Kristian Lindberg uttrykker tro på at det er mulig å finne interessenter for videre drift.

– Vi har den siste tiden gjort grunnleggende endringer i selskapet, blant annet ved å beslutte å samle oss bak ett navn, Intersport. Vi har også ryddet kraftig i varelageret og styrket samspillet mellom netthandel og fysiske butikker. Samtidig har vi en situasjon hvor dagens butikkstruktur og tilhørende kostnader ikke lar seg håndtere. Det blir som å øse en båt med et altfor stort hull i skroget. Jeg er lei for usikkerheten dette skaper for våre ansatte, men jeg mener vi har lagt et godt grunnlag som jeg håper en eventuell ny eier vil være interessert i å bygge videre på, sier Lars Kristian Lindberg, som tiltrådte som adm. direktør for ett år siden.

Gresvig har i en årrekke drevet sportsbutikker under to kjeder: G-SPORT/G-MAX og Intersport. Totalt består konsernet av i underkant av 95 egeneide butikker med mer enn 2.200 medarbeidere og en omsetning i 2019 på 3,2 milliarder kroner.

Konkursbegjæringen er innlevert ved Heggen og Frøland tingrett, og vil omfatte alle egeneide butikker. 100 franchisebutikker, som drives som egne selskap, er ikke omfattet av konkursen.