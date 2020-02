– Det er trist og vemodig. Jeg må innrømme at det kom noen tårer

Nyheter

KORSEN: «I dag må jeg meddele at Eldnes Bussreiser legger ned sin virksomhet. Vi har solgt alle bussene.»

Slik innleder daglig leder Tore Eldnes statusoppdateringen på Facebook, hvor han først offentliggjorde beslutningen om å avvikle bussvirksomheten.

Skapte et helt nytt busstilbud

– Jeg så over tid at dette gikk feil vei. Beslutningen om å legge ned ble tatt like over jul, sier Eldnes til NT24.

Eldnes Bussreiser har i årenes løp vokst til å bli en merkevare i trøndersk persontransport. Selskapet ble etablert i 1980, og samme år skapte Tore Eldnes en nyvinning i det norske bussmarkedet: Han fylte bussene med dansebandentusiaster og satte kursen mot dansegallaer i inn- og utland. I nærmere ti år var han alene om å betjene markedet for transport, takt og tone.

– De andre selskapene mente at vi var gale. Til slutt ville alle være med på galskapen, erindrer Eldnes, som anslår at flere hundre tusen reisende har deltatt på turer i selskapets regi.

Bergen tok knekken på oss

I tillegg til turbussvirksomheten har Eldnes Bussreiser i tillegg operert ordinære ruter, buss for tog og hatt ansvaret for skoleskyss i forskjellige områder.

– Når startet problemene?

– Det begynte for alvor å gå feil vei i 2018. Det var turbussene i Bergen som tok knekken på oss, sier Eldnes, med henvisning til jobben Eldnes Bussreiser gjorde for å frakte tallrike cruisepassasjerer til og fra vestlandske severdigheter.

Ifølge Eldnes var kontrakten i Bergen forfulgt av uhell. Skader på bussene førte til lange og svært kostbare verkstedsopphold – midt i høysesongen. Dermed ble bussene en utgift i stedet for en inntektskilde.

I 2019 tapte Eldnes Bussreiser dessuten kontrakten om skoleskyss i Namdalseid. Buss-nestoren legger heller ikke skjul på at bransjen preges av knallhard konkurranse og presset lønnsomhet.

Før nedleggelsen har Eldnes solgt samtlige turbusser.

– Jeg solgte de fire første løpet av våren og sommeren 2019. Den nyeste beholdt jeg. Håpet var at det skulle være mulig å få til forsvarlig drift, men det viste seg å være vanskelig å komme på føttene igjen, sier Eldnes.

Trist og vemodig

Etter at han annonserte nedleggelsen på Facebook, har Tore Eldnes mottatt en strøm av støtteerklæringer fra kunder og samarbeidspartnere over hele Norge.

– Jeg har grudd meg til nyheten ble offentlig, for jeg regnet med at mange kom til å bli skuffet. Samtidig er det trivelig å se at så mange har satt pris på det vi har drevet på med, sier Eldnes, som ikke legger skjul på at det er tungt å gi slipp på livsverket.

– Det føles trist og vemodig. Jeg må innrømme at det kom noen tårer etter at innlegget var publisert, sier Eldnes.

Fra basen på Korsen eier og driver Eldnes også drosjevirksomhet. I alt ti sjåfører og like mange biler er i sving for å sørge for helsetransport, tilbringertjeneste, TT-tjenester og ordinær transport til reisende i i Namdalseid, Osen, Flatanger og deler av Steinkjer.

– Drosjene berøres ikke av nedleggelsen av Eldnes Bussreiser. Vi har fortsatt nok å holde på med understreker Eldnes.