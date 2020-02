Nye Lensmannsgården skal by på magi, en verden i glass og verdens beste softis

Nyheter

NAMDALSEID: Før jul ble det kjent at Ane Alti, Tone Haugen og Anna Solum legger ned kafétilbudet ved Lensmannsgården på Korsen i Namdalseid.

– Det er ei tid for alt. Vi bestemte oss i sommer for å avslutte drifta. Det var aldri noen kjempeøkonomi i drifta, og det var rett og slett ikke så veldig arti lenger, forteller Alti.

Magisk friminutt for sjel og sinn

Avviklingen av Kafé Lensmannsgården betyr imidlertid ikke at moroa er over på Korsen. I disse dager etablerer Ane Alti det nye selskapet Lensmannsgården AS.

– Nå har jeg hatt stiftelsesmøte med meg selv. Hvis jeg skal gå for noe nå, skal det være helhjerta, avslører Alti.

Dermed legger hun både hjerte, hode og hender i jobben for å skape «magiske friminutt» på Lensmannsgården; et reiselivskonsept som kombinerer kunstproduksjon, matopplevelser og overnatting for reisende som passerer langs fylkesveg 17.

– Et magisk fiminutt kombinerer overnatting i rom med verker av regionens kunstnere og kunsthåndtverkere, spa og god mat. Gjestene skal dessuten få leke seg i glassverkstedet. Alt dette er elementer i en opplevelse som skal pleie sjelen, oppsummerer Alti.

Hele verden i glass

Hittil har hun satset én million kroner på relanseringen av Lensmannsgården som en destinasjon i kategorien kreativt reiseliv. Opplevelsesgründeren har blant annet investert i en stor ovn for produksjon av glasskunst – og et treetasjes stabbur, hvor noen av overnattingsgjestene skal bo.

– Stabburet fikk jeg av naboen. Det måtte transporteres langs vegen, og politiet sørget for eskorte mot en kaffekopp i betaling, forteller Alti.

Alti har pløyd inn 300.000 kroner i renovering av stabburet. Stabburs-menigheten vil muligens reagere på byggeskikken, som ifølge Alti er en blanding av tradisjon og nyskaping, med Altis egen glasskunst som et sentralt element.

Det er imidlertid kort- og langtveisfarende gjester som med tid og stunder skal stå for det mest sentrale kunstverket.

– Folk som besøker Lensmannsgården skal få være med å lage et verdensbilde i glass. Etter hvert som bitene kommer på plass vil det bli et blikkfang fra landeveien, forteller Alti.

Mye nytt, noe kjent

Med god hjelp fra venner og støttespillere i nærmiljøet satser Alti på å ha det meste klart til sommeren.

– Jeg er så heldig å bo i ei fantastisk grend som virkelig stiller opp, sier Alti.

Dugnadsånden i bygda sørger også for pubdrifta, som skal drives av en lokal vennegjeng for å beholde en viktig sosial arena for de fastboende. Også kafédrifta lever videre, men nå begrenset til sommermånedene. Og, ikke minst:

– Vi skal fortsatt servere verdens beste softis, sier Alti.

– Hvilke mål har du satt deg for drifta av nye Lensmannsgården?

– Jeg budsjetterer nøkternt, men tilbudet skal i hvert fall bli synlig, annerledes og forhåpentligvis interessant. Målet er å tjene penger slik at jeg kan utforske kunsten og lage rare ting. Fanger jeg opp mer enn én prosent av trafikken som passerer langs veien, har jeg mer enn nok, mener Alti.

De første gjestene har allerede inntatt Lensmannsgården, i form av arbeidere fra Beitstadsundbrua og andre som er på besøk i distriktet for å jobbe. På sikt satser Alti på å supplere med mer kunstneriske innslag i gjesteboka.

– Jeg håper selvsagt at kunstnere velger Lensmannsgården for et opphold. Drømmen er at en forfatter skriver en bok på stabburet. Det hadde blitt en god bok!

– Har du noen gang vært i tvil om satsingen er verdt risikoen og all jobben?

– Hver dag! Men jeg legger det fort fra meg. Jeg er nok det man kan kalle risikopervers, avslutter Alti.