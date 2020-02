Fusjon løfter NTS til bestenotering

Nyheter

Aksjemarkedet reagerer positivt etter at generalforsamlingen i NTS i forrige uke godkjente fusjonsplanen mellom det Rørvik-baserte havbrukskonsernet og Frøy Gruppen AS. Umiddelbart etter fusjonen tangerte NTS-aksjen «all time high» med 69 kroner. I de påfølgende handelsdagen har oppturen fortsatt. Tirsdag omsettes aksjen til rundt 77 kroner, noe som tilsvarer en verdistigning på 11,6 prosent siden fusjonsvedtaket 12. februar.

En halv milliard mer verdt

Børsutviklingen betyr også at investorene har økt sine verdier med formidable 22 prosent så langt i år. Den oljetunge hovedinteksen ved Oslo Børs er til sammenligning ned knappe to prosent i samme periode, mens sjømatindeksen ved samme børs har stått mer eller mindre på stedet hvil.

Børs-klatringen betyr at NTS på papiret er nærmere en halv milliard kroner verdt enn på samme tidspunkt i forrige uke, og at markedsverdien i havbrukskonsernet for første gang har passert fem milliarder kroner.

– Det er vanskelig å tolke kursutviklingen som noe annet enn at markedet har tro på fusjonen og planene vi har om å utvikle konsernet, sier finanssjef Roar Myhre i NTS ASA til NT24.

Grønt lys for børsvekst

Han peker også på at NTS kom svært godt ut etter revideringen av den såkalte trafikklysordninga for havbruk, som fastsetter hvilke produksjonsområder som får vekst, og hvor oppdretterne må ta til takke med nullvekst eller reduksjon. NTS ASA har samtlige konsesjoner i grønn sone, og får dermed anledning til å kjøpe produksjonsvekst.

– Det var ingen selvfølge at hele Trøndelagskysten skulle få grønt lys. At det åpnes for vekst kan helt klart være et element som påvirker markedet, kommenterer Myhre.

NTS har tidligere signalisert at de kommer til å legge penger på bordet for å sikre seg produksjonsvekst.

– Hvilke forventninger har du hatt til kursutviklingen?

– Det er alltid markedet som avgjør, men både selskap og eiere har nok hatt forventninger om at fusjonen skulle ha en positiv effekt, sier Myhre.