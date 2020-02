– Jeg er litt usikker på om jeg klarer å å holde meg unna hjullasteren

Fakta: Overhalla Transport AS

Bedriften startet opp i 1971, da under navnet Rolf Amdal. Etter oppstarten tok selskapet på seg ulike former for gravearbeid i regionen. Bedriften viste raskt at den hadde livets rett, og i løpet av få år sysselsatte Rolf Amdal ti ansatte, som betjente åtte maskiner og tre lastebiler.

I 1995 ble det skiftet navn til Amdals Maskin AS som fortsatte med entreprenørarbeid innen bygg og anlegg.

I 2004 anleggsvirksomheten trappet ned til fordel for spesialtransport av betongelementer for Overhalla Betongbygg. I denne perioden vokste virksomheten kraftig, og i 2011 ble Amdal & co kåret til en av landets gasellebedrifter av Dagens Næringsliv.

I 2013 ble selskapet en del av industriselskapet Overhalla Gruppen AS og skiftet navn til Overhalla Transport AS.