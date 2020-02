Inger hørte fjellet kalle og forlot Innovasjon Norge

Nyheter

GROTLI: Inger Einvik er født og oppvokst i Flatanger, men har bodd på Sandvollan de siste 20 årene. Med tre voksne unger og nettverket i Inderøy var det ikke bare enkelt å ta avgjørelsen, men i januar flyttet hun til Grotli for å jobbe som daglig leder på Grotli Høyfjellshotell.

– Jeg har ikke tatt over og kjøpt stedet, men driver det. Jeg har fått mye støtte og mange godord på veien, sier Einvik.

Riktig tidspunkt

Hun kjente at nå var riktig tidspunkt til å gjøre noe annet enn å jobbe med reiseliv i Innovasjon Norge.

– Man lever bare en gang og årene går. Jeg kjente på at jeg skulle gjort noe annet enn det jeg hadde «tullet meg inn i» i hverdagen, og så kom det en åpning i livet akkurat nå.

Einvik forteller at det er noe med å være ute i selve reiselivet, kontra å sitte på den andre siden av bordet og gi råd. Hun hadde sommerjobb på Grotli Høyfjellshotell som 19-åring, og stedet ble på mange måter hennes andre hjem den gangen.

– Jeg har egentlig aldri gått med en drøm om å tilbake, men den første ordentlige jobben i livet var her. Jeg ble tatt godt imot og gitt ansvar, det er noe man husker. Jeg fikk jobbe på hotellet i måneder og uker innimellom studier og reiser i mange år, og knyttet meg derfor til hotellet, folka og fjellene. Vi som valgte dette livet hadde mye artig sammen. Jeg trives med fart, tempo, språk og service, sier Einvik.

«Rett hylle»

Hun forteller at hun har hatt det godt i andre jobber også, men kjenner nå at hun har havnet på rett hylle.

– Eierne har prøvd å få tak i nye vertsfolk i ett år eller to nå, og da jeg var her i påska på ferie i fjor bare skjedde det noe med meg. Er det her jeg skal være? Tanker rundt at det er jo meg de skal ha farte gjennom hodet mitt og da jeg tok de til side den siste dagen for å spørre om de kunne bruke meg til noe begynte ballen å rulle.

Leier ut huset

Einvik har leid ut huset sitt på Sandvollan, meldt flytting til Skjåk kommune og flyttelasset står å venter på en nybygd hytte hun skal flytte inn i som helårsbolig.

– Det er veldig mye som er bra som jeg ikke skal forandre på, men gjestene våre forventer mer enn god mat og en god seng å sove i. Sammen med resten av Grotlifolket, skal jeg bidra til å gi gjestene våre opplevelser og lage aktiviteter utover det. I mai prøver vi to nyvinninger med vårskihelg med topptur og snøkitekurs sammen med trønderbedriften Tundra Tours. På Grotli vil i år ha skiføre til St. Hans, og skiaktiviteter i mai med shorts må jo være en eksklusiv opplevelse, ler den nye daglige lederen.

I tillegg planlegges det fjellfiskefestival i august.

Atmosfære i tømmerveggene

Hun forteller at de åpner hotellet til påske og da er det stor pågang. Akkurat nå renoveres alle de 50 gjesterommene.

–Det er mange som er veldig glad i Grotli, og kommer tilbake som gjester år etter år. Det er noe med atmosfæren i tømmerveggene som gjør at folk trives. En kuriositet er det at mange Sør-Koreanere besøker hotellet på sommeren, i tillegg til et stort antall andre nasjonaliteter. Jeg håper flere trøndere vil komme på besøk også, sier Einvik.





