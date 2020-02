Mer enn ti prosent av oppdrettslaksen døde i merdene

– Det er forskjell på å bekjempe et sykdomsproblem og å kontrollere et sykdomsproblem.

BERGEN: Alvorlig, men stabil. Slik oppsummerer Veterinærinstituttet helsetilstanden for oppdrettsfisk i 2019.

– Hvis vi ser det over tid, så ligger de fleste sykdommene på et relativt konstant nivå, forklarer Edgar Brun.

Han er fagdirektør for fiskehelse og fiskevelferd hos Veterinærinstituttet og ansvarlig redaktør for Fiskehelserapporten 2019, som ble lagt fram i Bergen torsdag.

Sykdommene bidrar til betydelig dødelighet, påpeker Brun.

– Sånn sett er det alvorlig, og vi har ikke greid å få en signifikant nedgang i forekomsten, sier han.

Algedød

I rapporten, som dokumenterer tap av laks i produksjonsperioden i sjø (perioden fra fra utsett i merd til slakting) kommer det fram at 59,3 millioner oppdrettslaks gikk tapt i fjor. Det er det høyeste antallet noensinne.

Fiskedød utgjorde 89 prosent av tapet – tilsvarende 52,8 millioner laks.

En plutselig oppblomstring av giftige alger i Nordland og Troms i mai og juni framheves som hovedforklaringen på de høye tallene.

Oppdrettere som ble rammet, har ifølge rapporten beskrevet situasjonen som at «det plutselig begynte å regne dødsfisk i anleggene». Dette kunne de se på kameraovervåkingen i merdene. Etter å ha kommet i kontakt med giftalgene, falt fisken død nedover.

Anlegg som ble rammet tidlig i forløpet, mistet store deler av fisken de hadde satt ut. Omtrent 8 millioner laks gikk tapt.

Skjevt bilde

Men algekatastrofen rammet også oppdrettsfisk som ellers var frisk, og de høye dødstallene kan derfor gi et skjevt bilde av den generelle helsetilstanden for oppdrettsfisk, ifølge Veterinærinstituttet.

Ser man bort fra algehendelsen, var dødeligheten i 2019 faktisk noe lavere enn i 2018.

Ifølge rapporten har det vært en positiv utvikling med nedgang i prosentvis dødelighet i Finnmark, Hordaland og Rogaland de to siste årene. Sogn og Fjordane har derimot hatt en viss negativ utvikling.

Bedring i Trøndelag

Også i Trøndelag er utviklingen positiv. I 2018 var dødeligheten som følge av sykdom og skader for laks på 12,0 prosent, mens andelen sank til 10,7 prosent i 2019.

Det tilsvarer 5.743.974 laks, viser tall som NT24 har hentet ut fra Veterinærinstituttet.

Tallene fra Veterinærinstituttet viser også at 187.049 trønderske oppdrettslakser gikk tapt etter utkast av såkalt skrapfisk, som sorteres ut før slakting. Trønderske oppdrettere mistet også 36.232 laks som følge av rømning, mens nær en halv million laks gikk tapt av andre årsaker, som for eksempel utslakting etter sykdomsutbrudd, eller etter lusebehandling og annen håndtering.

Norskekysten er delt inn i tolv produksjonssoner for oppdrett. NT24 har sett nærmere på dødelighetstallene for hver enkelt produksjonssone. Disse viser at dødeligheten i oppdrettsmerdene på ingen måte er jevnt fordelt langs Trøndelagskysten: Mens oppdretterne i gamle Nord-Trøndelag kan vise til noen av de laveste dødelighetstallene i Norge, har kollegaene i sør dødelighetstall som ligger over landsgjenomsnittet på 16 prosent.

Røff lusebehandling

Samtidig er problemet med lakselus fortsatt ikke løst. Lusenivået var samlet sett noe høyere i 2019 enn året før, og skadevirkninger av behandling mot lakselus anses for å være den største utfordringen for fiskehelsen i Norge.

– Metodene som brukes, er tøffe og veldig kostbare. De bidrar til både dødelighet og dårlig velferd hos fisken, sier Brun til NTB.

– Slik vi driver i dag, vil lakselus være et problem en god stund framover, konstaterer han.

Oppdrettsnæringen er også rammet av den alvorlige virussykdommen PD, men her er tallene på vei ned.

Mulig å gjøre mer

Selv om situasjonen er relativt stabil, er Brun klar på at næringen kunne gjort mer.

– Det er forskjell på å bekjempe et sykdomsproblem og å kontrollere et sykdomsproblem. Både forvaltningen og næringen har i stor grad kontrollert problemet. Det vil si at du aksepterer et visst nivå og lever med det, i stedet for å gå inn mer aktivt, sier han.

Fagdirektøren får støtte fra kollega og medredaktør Ingunn Sommerset. Hun viser til at gjennomsnittlig dødelighet for oppdrettslaks lå på 16 prosent i 2019.

– Det er ikke tilfredsstillende. Vi bør komme ned på et nivå som er nærmere 5 prosent, sier hun.

