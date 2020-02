Lager kulturarena for bolyst og blilyst

Nyheter

RØRVIK: En trenger ikke å heve blikket særlig mye før en ser at Rørvik og regionen rundt er i vekst og utvikling. På begge sider av det travle Nærøysundet preges landskapet av heisekraner, nye fabrikker, industriarealer og næringsbygg, nyetablerte bydeler, skoler, barnehager og kjøpesentre. I sum investerer bedrifter og offentlige aktører milliardbeløp i å legge til rette for flere arbeidsplasser og økt sysselsetting og verdiskaping i regionen. Ambisjonen er å skape 1000 nye arbeidsplasser i løpet av tiårsperioden fra 2015 til 2025.

Storstilt eiendomssatsing i Nærøysund Samarbeider om ny by på Marøya Eiendomsselskapene Norbolig og Paulsen & Williksen skal drive eiendomsutvikling verdt minst to milliarder kroner ved Nærøysundet.

For mange snur

Alt er likevel ikke rosenrødt i kystkommunen. Unge tilflyttere ser riktignok mulighetene i et vekstkraftig næringsliv rundt Nærøysundet.

Men:

– Alt for mange flytter før de får slått rot her, forteller Åke Rønningen.

Som gruppeleder ved Telenor-avdelinga i Rørvik har han oppfølgingsansvar for noen av dem som ønsker å gjøre nærøysundinger av seg.

– Mange av dem som flytter hit forteller meg at det skjer for lite på fritida, sier Rønningen, og peker på at regionen mangler mangler et urbant og oppdatert kulturtilbud til unge 24-timersmennesker. Det slår til slutt tilbake på bedriftene, som allerede bruker store ressurser på å skaffe kompetent arbeidskraft til regionen.

– Rekruttering og opplæring er ressurskrevende for bedriftene. Det er frustrerende å se at folk flytter etter kort tid i regionen. Fraflyttingen betyr at vi hele tiden må begynne med blanke ark, sier Rønningen.

Tora er klar

Nå har Rønningen lansert sitt eget kulturtilbud: Fire ganger i året, vekselvis i Rørvik og på Kolvereid, skal han arrangere konserter, standup, foredrag og andre eventer som sorterer inn under kulturbegrepet.

Startskuddet går allerede i mai: Da står stjerneskuddet Tora Dahle Aagård på scenen. Bookingen av den anerkjente bluesartisten fra Flatanger har Rønningen i utgangspunktet gjort for egen regning og risiko.

Søker samarbeidspartnere

Nå er han på jakt etter støttespillere i næringslivet som kan bidra til å redusere den økonomiske risikoen. For kultur koster.

– Det er ikke noe problem for meg å gå i null med arrangementene, men jeg ønsker selvsagt ikke å tape penger på dette, sier Rønningen, som selv er over gjennomsnittet aktiv på den lokale kulturscenen.

– Jeg gjør dette av idealisme, og fordi det er et helt åpenbart behov for nye og inkluderende arenaer for fellesskap og opplevelser i lokalsamfunnet vårt, legger han til.

– Er arrangementene bare for tilflyttere?

– Absolutt ikke, selv om tilflytterne er målgruppen. Poenget er å legge til rette for at både nye og etablerte nærøysundinginger kommer sammen. Da er kulturen et godt virkemiddel, mener Rønningen.

– Når fikk du ideen til kulturarrangementene?

– Det er faktisk ikke så lenge siden. Det manglende tilbudet var et tema i en medarbeidersamtale. Dermed var det bare å hive seg rundt, forteller Rønningen, som kort tid senere hadde Tora Dahle Aagard klar som første signering.

Parallelt med å rigge til konsert og drive sponsorjakt blant kapitalsterke bedriftseiere på begge sider av sundet, planlegger Rønningen de neste kultur-eventene i Nærøysund.

– Veien blir til mens man går. Konseptet skal videreutvikles, få et navn og en identitet.

– Har du noen navn på blokka?

– Ikke foreløpig, men både standup, musikk og foredrag er på ønskelista. Det er heller ikke umulig at det kan komme bidrag fra lokale kulturkrefter. Jeg tar gjerne imot tips og innspill, sier Rønningen.

Hyller tiltaket

Tirsdag presenterte Rønningen kulturplanen for et knippe næringsaktører på Innovarena i Rørvik.

– Vi er heldige som har personer som setter i gang på egen hånd for å løse en av de største samfunnsutfordringene vi har. Det er helt åpenbart at det bør være i bedriftenes interesse at vi tar vare på dem som flytter hit. Vi trenger et mangfold av tilbud og arenaer som dyrker fellesskapet. Jeg håper at næringslivet stiller seg i kø med garantier, sier Renate Strand, næringsrådgiver i Nærøysund kommune.