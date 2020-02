Nedgang for NTS i fjerde kvartal

Nyheter

RØRVIK: Det er klart etter at NTS i dag tidlig la fram rapporten for fjorårets siste kvartal.

Av tallene framgår det at driftsinntektene for kvartalen endte på 330,9 millioner kroner, mot 463,1 millioner kroner i samme periode i 2018. Nedgangen på drøyt 130 millioner kroner tilskrives salget av to brønnbåter i fjerde kvartal 2018, samt nedgang i salgsvolumet for laks.

Periodens EBITDA (før virkelig verdijustering biomasse) var 146,5 millioner kroner, mot 172,0 millioner i fjerde kvartal 2018. Driftsresultatet ble kr 180,0 mill. (kr 151,6 mill.). Dette ga et perioderesultat før skatt på kr 162,3 mill., mot 149,7 millioner året før.

NTS og Frøy Gruppen fusjonerer Trøndersk storfusjon vedtatt, tross skepsis fra den største eieren Generalforsamlingen i NTS ASA vedtok fusjonen mellom det børsnoterte havbruksselskapet og Frøy Gruppen AS. Storeier Nils Martin Williksen er imidlertid motstander av planene.

All time high på børsen: Fusjon løfter NTS til bestenotering NTS-aksjen gjør et solid byks på Oslo Børs etter at eierne godkjente fusjonen med Frøy Gruppen.

– Driftsresultatet i fjerde kvartal 2019 sammenlignet med samme kvartal i 2018 viser bedre operasjonelle resultater fra oppdrettsvirksomheten i Norge. NTS har imidlertid hatt høyere avskrivninger i siste kvartal 2019 mot siste kvartal 2018, som i stor grad skyldes avskrivningerav Aquatraz-merdene. Justering for virkelig verdi forbedrer resultatet mellom periodene med kr 63,6 mill., slik at driftsresultatet er økt med kr 28,4 mill. i forhold til fjerde kvartal i fjor, skriver havbrukskonsernet i børsrapporten.

I løpet av fjorårets siste kvartal slaktet NTS ASA 3.076 tonn laks (sløyd vekt). Gjennomsnittlig resultat per kilo på 21,15 kroner, mot 13.58 i fjerde kvartal 2018.

For fjoråret samlet oppnådde NTS driftsinntekter på til sammen 1,677 milliarder kroner, opp 153,8 millioner kroner fra 2018. Konsernets driftsresultat for 2019 utgjør kr 400,9 millioner kroner, rundt 170 millioner kroner svakere enn 570,7 millioner kroner.

Styret i NTS foreslår at det utbetales kr 1,50 per aksje i utbytte for 2019. Beløpet er identisk med utbyttet for 2018.