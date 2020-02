Nekter å underskrive havneavtale med staten

Nyheter

OSLO/RØRVIK: Som et ledd i regionreformen skulle eierskapet til rundt 300 statlige fiskerihavner etter planen overdras fra staten til fylkeskommunene 1. januar 2020. Likevel sitter fortsatt det statlige Kystverket som havneeier i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og nysammenslåtte Troms og Finnmark.

Årsak: Fylkene nekter å gå med på avtalen, som de mener er kraftig underfinansiert.

– Å gi fylkeskommunen ansvaret for fiskerihavnene er fornuftig og veldig i tråd med vår oppgave som samfunnsutvikler. Men da må de økonomiske rammene gjøre oss i stand til å ta ansvaret på en skikkelig måte, sier Terje Sørvik, leder i hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune.

56 havner, ti millioner kroner

Onsdag var det duket for oppvaskmøte mellom Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene. I møtet ble de fire nordligste fylkene ifølge Sørvik tilbudt en kompensasjon på 120 millioner kroner, av en totalpott på 155 millioner for samtlige havnefylker.

Av dette er Trøndelag tilbudt ti millioner kroner.

Det er alt for lite for å sikre drift og vedlikehold av 56 havneanlegg, mener Sørvik.

– Tilbudet fra staten harmonerer overhodet ikke med den jobben vi blir satt til å gjøre. Vedlikeholdsetterslepet er formidabelt, hevder Sørvik.

Sørvik understreker at dagens havnestruktur er et være eller ikke være for deler av den trønderske fiskeriflåten.

– Dette er meget viktig infrastruktur for næringsutvikling og ressursutnyttelse langs Trøndelagskysten. Fiskeriflåten i Trøndelag er avhengig av en desentralisert struktur, mener Sørvik, som går langt i å antyde at havnekonflikten føyer seg inn i rekken av reformer hvor staten bevisst underfinansierer oppgavene for å tvinge fram sentralisering og effektivisering.

– Jeg er i hvert fall klok av skade, sier Sørvik, som hevder at vedlikeholdsbehovet på ingen måte har minket etter at fylkene overtok ansvaret for mye av veinettet i Norge i 2010.

Fiskarlaget: – Ingen gavepakke

Mens staten og fylket krangler om havneovertakelsen, fortviler fiskerne i fylket over situasjonen.

– Situasjonen bidrar til å skape usikkerhet. Det er utrolig viktig å opprettholde de fiskerihavnene som fortsatt er i bruk, sier Marianne Sandstad, leder i Fiskarlaget Midt-Norge.

– Er ti millioner kroner nok for å sikre drift og vedlikehold av fiskerihavnene?

– Det er vel ikke akkurat en gavepakke staten har kommet med. Det er rett og slett alt for lite penger, sier Sandstad.

Hun frykter for konsekvensene hvis fylket ikke får mer penger til å holde fiskerihavnene operative.

– Nærheten er særdeles viktig, spesielt for de minste båtene. Fiskerihavnene har dessuten en viktig funksjon som nødhavn for flåten. Hvis anleggene forsvinner, vil flere av fiskeriene på Trøndelagskysten bli mindre interessante. Konsekvensen kan bli at vi sitter igjen med noen få store og havgående aktører, sier Sandstad.

Departementet: – Dialogen fortsetter

NT24 har spurt Samferdselsdepartementet om hvilke kriterier som ligger til grunn for de økonomiske rammene.

– Det er bevilget omtrent 155 mill.kr som skal overføres når avtaler inngås og disse fordeles etter fire kriterier; budsjettbevilgning 2013-2017, NTP-ramme, teknisk vedlikeholdsetterslep og antall anlegg. I tillegg har staten inngått forskutteringsavtaler med 6 kommuner til en samlet ramme på 540 millioner kroner. Dette innebærer at fiskerihavneutbygginger de neste årene vil bli større en det overføringen på 155 mill. kroner til fylkeskommunene vil bidra med, svarer statssekretær Ingvild Ofte Arntsen (KrF) i Samferdselsdepartementet.

– Innebærer tilbudet fra staten at oppgaven med vedlikehold og drift av anleggene er fullfinansiert?

– Fordelingen av midlene tar blant annet hensyn til vedlikeholdsetterslep og antall anlegg. Når det gjelder vedlikehold har Kystverket totalt brukt omkring 30 mill.kr i snitt årlig på dette, men vi vet at det er etterslep og det gjenspeiles derfor også i fordelingen, sier Arntsen til NT24.

– Hvordan skal det fra departementets side jobbes videre for å komme for å oppnå enighet om vilkårene for overtakelse?

– Jeg er glad for at vi med møtet denne uken har kommet i dialog og jeg opplever at vi har et felles ønske om å komme videre i denne prosessen. Nå ønsker vi å fortsette dialogen i tiden framover og vårt mål er å komme frem til en avtale om overtakelse av fiskerihavneanleggene. Vi fikk i møtet høre fylkenes innspill og vil ta disse med oss i det videre arbeidet, sier Arntsen.

– Vi er klare til å overta gitt at de økonomiske rammene blir bedre. Slik saken står nå, forblir spørsmålet uavklart, avslutter Sørvik.