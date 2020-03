Nå strekker Coop Midt-Norge seg fra Røros til Rana

Nyheter

TRONDHEIM: Gigantfusjonen ble vedtatt allerede i august 2019, men først formelt gjennomført søndag 1. mars.

«Landsdelens største handelsaktør, Coop Midt-Norge, vokser med 1 milliard i omsetning når Coop Helgeland fusjoneres inn fra 1. mars», skriver Coop Midt-Norge i en pressemelding.

Øker utbyttet

– Vi skal bidra til at butikkene på Helgeland styrker seg ytterligere. Formålet med fusjonen er å skape økt konkurransekraft som kommer lagenes butikker, medlemmer og ansatte til gode, samt skape et robust samvirkelag som har et solid økonomisk grunnlag for videre satsing og vekst, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge.

Fusjonen medfører at kundene på Helgeland får økt kjøpeutbyttet fra 1 til 2 prosent. Basert på fjorårsomsetningen betyr dette ca. 8,6 millioner i økte utbetalinger til Coop-eierne på Helgeland.

240.000 eiere

Forbrukersamvirket omfatter etter fusjonen 143 butikker i 27 kommuner fra Røros til Rana.

– Omsetningen i 2020 vil bli på ca. 7,6 milliarder kroner, der virksomheten på Helgeland utgjør ca. 1 milliard kroner, opplyser Skei.

Coop Midt-Norge eies nå av om lag 240.000 medlemmer.

– Vi opplever at stadig flere samvirkelag ser fordelene det gir både for medlemmer, ansatte, butikkene og lokalsamfunnet å være del av en større og mer slagkraftig enhet, sier Skei.

Siden 2016 har Coop Helgeland, Coop Kolvereid, Coop Frosta, Coop Røros, Coop Leksvik, Coop Tydal, Coop Indre Namdal, Coop Steinkjer, Coop Inn-Trøndelag og Coop Rørvik valgt å fusjonere med Coop Midt-Norge.