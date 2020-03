Kraftig resultatfall for Felleskjøpet

Nyheter

Mens topplinja i 2019-regnskapet for det bondeeide samvirkeforetaket Felleskjøpet Agri er på nivå med 2018, er det dramatisk reduksjon på bunnlinja.

Resultat før skatt falt 70 prosent og resultat etter skatt falt 85 prosent fra 2018 til 2019.

I en pressemelding sendt ut 17. februar peker daværende konsernsjef John Arne Ulvan på at det er tøffe tider i varehandelen og at mange bransjer er under press, både fra internasjonal konkurranse og konkurranse fra nettbutikker.

Konsernsjefen i Felleskjøpet går av med umiddelbar virkning Etter ni år i sjefsstolen går John Arne Ulvan av som konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

– Til tross for negative effekter av tørkesommeren viser driftsresultat før avskrivninger en økning. Dette skyldes blant annet bedre underliggende drift, sier Ulvan, som fratrådte som konsernsjef fra 1. mars i år.

Resultat før skatt ble i 2018 positivt påvirket av engangseffekter knyttet til blant annet salg av Landkreditt Finans og Landbruksforsikring, mens 2019-resultatet er negativt påvirket av valutaeffekter og effekter relatert til selskapets engasjement i Moelven.

Ikke bonus i 2020

Styret innstiller til årsmøtet 15. og 16. april at det ikke utbetales bonus til eierne, det vil si bøndene som handler i Felleskjøpet. Dette er i tilfelle årsmøtet går for styrets forsag, første gang på de årene Ulvan har vært konsernsjef Felleskjøpet.

– Resultatfallet er betydelig, men en må huske at et samvirkeforetak måles på to punkt: bunnlinja og prisutviklingen på de varer bonden kjøper. Det som nå blir interessant å se, er om Felleskjøpet øker marginene på gjødsel, kraftfôr, maskiner og utstyr for å skaffe foretaket økt handlekraft. Det som kan dempe dette noe er at Felleskjøpet har betydelige markedsandeler, sier en kilde som ønsker å være anonym.

Tapte på Moelven-aksjer

Salget av aksjeposten i Moelven gir et regnskapsmessig tap, i tillegg til at Moelvens drift gir et lavere resultatbidrag til Felleskjøpet i 2019 enn i 2018.

I pressemeldingen, som ble offentligjort for to uker siden, slår foretaket fast at det over lengre tid har ønsket å selge sin eierandel i Moelven.

– Vi er fornøyde med å ha kommet i mål med et salg av vår aksjepost i selskapet og en god løsning for alle parter i løpet av 2019. Moelven har nå fått en avklart eierstruktur og Felleskjøpet har frigjort nær 340 millioner kroner til investeringer som skal styrke vår kjernevirksomhet, slår selskapet fast i meldingen.

I løpet av 2019 investerte Felleksjøpet Agri 650 millioner kroner i blant annet butikker, produksjon og digitale tjenester som skal bidra til å utvikle norsk landbruk i årene fremover.

Kostbart surfôr fra Island

Samme kilde peker på at det ble en dyr import av surfôr i rundballer fra Island etter tørkesommeren 2018. Den importen har hatt merkbare negative utslag på 2019-tallene for Fellesjøpet, som importerte fôret sammen med Tine.

– Bonden er avhengig av et sterkt Felleskjøp i markedet for å sikre et landbruk i hele landet. Samme hvor bonden holder til, må hun elle rhan ha tilgang på kraftfôr, gjødsel og andre innsatsfaktorer, sier kilden.

Felleskjøpets egenkapitalandel er ved utgangen av 2019 på 33,0 prosent, noe som tilsvarer en nedgang på 3,0 prosentpoeng fra 2018.

Det lyktes ikke Trønder-Avisa å få snakket med noen i ledelsen for Felleskjøpet Agri mandag. Heller ikke tidligere konsernsjef besvarte avisas henvendelse.