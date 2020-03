Williksen styrker eierskapet i NTS

Nyheter

RØRVIK: Det er NTS som melder om handelen i en børsmelding tirsdag.

Av børsmeldingen framgår det at Nils Martin Williksen, som sitter som nestleder i NTS-styret, gjennom familieselskapet Nils Williksen AS (tidligere Williksen Invest AS) har kjøpt 140.845 aksjer i NTS. Kjøpet ble gjennomført mandag til en aksjekurs på 71 kroner, hvilket gir en samlet pris på transaksjonen på 9.999.995 kroner.

Seks måneder, 25 millioner kroner

Med oppkjøpet eier Nils Williksen AS 17.179.807 aksjer i NTS ASA, tilsvarende 23,61 prosent av aksjene i selskapet.

Mandagens aksjekjøp føyer seg inn i rekken av NTS-oppkjøp Williksen-familien har gjennomført de siste månedene. Siden september i fjor har Nils Williksen AS styrket eierposisjonen i det børsnoterte havbruksselskapet gjennom aksjekjøp for til sammen drøyt 25 millioner kroner.

SIkrer aksjer på lokale hender

Nils Williksen AS eies av Nils Martin Williksen og hans to barn. Innen 1. april gjennomfører NTS ASA fusjonen med Frøy Gruppen, og med det overtar posisjonen som største eier i konsernet. Da generalforsamlingen i NTS vedtok fusjonen i forrige måned, var Nils Martin Williksen den eneste av eierne som uttalte seg mot storfusjonen.

NTS og Frøy Gruppen fusjonerer Trøndersk storfusjon vedtatt, tross skepsis fra den største eieren Generalforsamlingen i NTS ASA vedtok fusjonen mellom det børsnoterte havbruksselskapet og Frøy Gruppen AS. Storeier Nils Martin Williksen er imidlertid motstander av planene.

– Så fusjonsvedtaket i NTS har ikke lagt en demper på lysten til å investere i konsernet?

– Nei, det er ingen endring. Vi vil fortsatt være med å spille en aktiv rolle i konsernet, samtidig som vi bidrar til det lokale eierskapet, sier Nils Martin Williksen til NT24.