2 milliarder i årsresultat for NTE

Det foreløpige årsresultatet viser at NTE i 2019 hadde et historisk godt driftsresultat på 2 062 millioner kroner. I tillegg til god drift i konsernet og et godt år for NTE sin fornybarproduksjon, preges resultatet av betydelige engangseffekter, skriver NTE i en pressemelding.

– Det er et veldig, veldig hyggelig og godt resultat, sier konsernsjef Christian Stav til NT24.

Tensio utgjør en stor del

Han forteller at de har jobbet mye og i flere år med å få på plass Tensio, som utgjør en regnskapsmessig engangseffekt på 692 millioner kroner i 2019.

– I tillegg har vi hatt god underliggende drift på alle områder og god kundevekst. Det i tillegg til gode energipriser og kostnadskontroll har gjort at vi har levert på budsjett i år, sier Stav.

Han medgir samtidig at de har vært litt heldige med strømderevatene for 2019. Det vil si at NTE selger strøm på børs flere år fram i tid. Og for 2019 slo denne engangsposten heldig inn for NTE med 491 millioner kroner, opplyser Stav.

Videre vekst

Energiproduksjonen i 2019 ble på 3 967 GWh, mot 3 671 GWh i 2018. Det ble i tillegg oppnådd gode energipriser for året. Telekomvirksomheten fortsetter veksten, og har nå over 50.000 kunder i Trøndelag. I 2019 er det bygd fiber til trønderske kunder for 176 millioner kroner. Antall strømkunder vokser også betydelig og NTE leverer nå strøm til mer enn 80.000 privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter, melder NTE i pressemeldingen.

– Vi mener det er potensial til vekst på alle områder fremover, både strøm og fiber. Det er fremdeles mange i Trøndelag som ikke har fiber og vi ønsker å bidra videre til fiberutbygging i hele Trøndelag, sier Stav til NT24.

Ny kraftstasjon

I første halvår 2019 startet arbeidet med ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss. Dette er en investering på 1 milliard kroner som vil øke NTE sin produksjon av ren og fornybar vannkraft. Den nye kraftstasjonen vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere og være spesielt tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag, opplyses det i pressemeldingen.

– NTE er inne i en vekstfase og vi har et langsiktig mål om å gjøre Trøndelag klimanøytralt og digitalt. Solide økonomiske resultater legger et godt grunnlag for videre utvikling, sier konsernsjef Christian Stav.

Endelig årsrapport for 2019 og fastsettelse av utbytte vil bli publisert etter styrets behandling 29. april 2020.

NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK AS

Nøkkeltall (i hele tusen)





2018 2017 2016 Sum driftsinnt. 145 962 144 631 133 670 Driftsresultat -40 345 -39 768 -38 135 Ord. res. f. skatt 514 297 350 871 -39 309 Sum eiend. 8 494 018 7 930 352 7 816 873

Kilde: Proff.no