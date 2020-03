Telenor kutter 170 ansatte i Norge – legger ned i Namsos

Nyheter

NAMSOS: Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Anders Krokan i Telenor.

– Tre medarbeidere innenfor salg og teknisk support har benyttet et kontor i Namsos som base. Rollene disse ansatte fyller skal ikke videreføres, og det har de fått beskjed om i dag. Dersom det finnes annet passende arbeid andre steder i Telenor, så vil de få tilbud om det. Telenors oppfølging av kunder i Namsos-området vil fortsatt bli ivaretatt, opplyser Krokan til NT24.

– Uforståelig

EL & IT-forbundet, LO-forbundet som organiserer mange Telenor-ansatte, er sterkt kritiske til beslutningen.

– Det er uforståelig at Telenor Norge legger ned salgskontoret i Namsos. Dette vil helt klart ramme kundene i distriktet, sier Kenneth Pettersen, hovedtillitsvalgt for EL & IT-forbundet i Telenor Norge i en pressemelding.

Kuttene i Namsos er en del av de omfattende kostnadskuttene som ble kunngjort av Telenor torsdag. Om lag 170 ansatte i Norge blir overtallige når selskapet skal effektivisere drifta. De fleste av de overtallige jobber ifølge Telenor ved telekomgigantens hovedkontor på Fornebu i Bærum.

– I dag har våre kolleger fått beskjed om at vi nedbemanner i organisasjonen. Nå er vår prioritet å ivareta alle på en best mulig måte og påse at de ansatte får god oppfølging i tiden fremover, sier administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge i en pressemelding torsdag.

Medarbeidere som ikke blir innplassert i ny organisasjon, vil få tilbud om sluttavtaler samt omstillingsbistand, opplyser Telenor.

Uavklart i Rørvik og Trondheim

I tillegg til avdelingen i Namsos, har Telenor kontorer flere steder i Trøndelag. De to største Telenor-lokasjonene i fylket ligger i Rørvik og Trondheim. På spørsmål fra NT24 vil Telenor verken bekrefte eller avkrefte om kostnadskuttene i konsernet får ytterligere konsekvenser i Trøndelag.

– Prosessen med å definere hvem som blir overtallig vil starte nå. En stor andel av de 170 kollegaene som ikke blir innplassert i ny organisasjon, vil være fra Telenor Norges hovedkontor på Fornebu, der vi er flest ansatte. Det er for tidlig nå å si hvordan endringene vil berøre andre kontorer utover Fornebu, sier kommunikasjonsdirektør Anders Krokan i Telenor Norge til NT24.

– Vi vet ikke hvor kuttene kommer, og det skaper selvsagt stor usikkerhet i arbeidshverdagen, sier May-Iren Arnøy, divisjonstillitsvalgt for bedriftsdelen av Telenor Norge til NT24

Det er ikke første gang Telenor-ledelsen setter i gang sparetiltak. Fra 2015 til 2019 har konsernet nær halvert antallet ansatte på verdensbasis; fra 38.000 til 20.000.

– Sånn sett er det ikke en ukjent situasjon, men det preger selvsagt de ansatte. Galgenhumoren sitter løst, sier Arnøy.

Hun er sterkt kritisk til at nettopp Namsos rammes. Virksomheten i Namsos var tidligere en del av forhandlerkjeden Ucom, som i 2017 ble solgt til Telenor.

– Den gangen var Telenors begrunnelse å styrke salgsapparatet i distriktene. Nå går Telenor motsatt vei, hevder Arnøy.

Kutter i hele verden

I forbindelse med Telenors kapitalmarkedsdag tirsdag, kunngjorde selskapet kutt på 3000 ansatte på verdensbasis. Det tilsvarer 15 prosent av alle ansatte i konsernet. Målet er å kutte kostnadene med inntil tre prosent i perioden 2020 til 2022.

– Dette er en del av moderniseringsreisen vår. Den består av tre ting. Vi digitaliserer virksomheten. Det vi ser, er at folk ikke ringer kundeservice lenger. Det andre, også gjennom modernisering og digitaliseringen, gjør at vi kan jobbe mer effektivt. Den tredje delen er partnerskap, uttalte administrerende direktør Sigve Brekke til Dagens Næringsliv.