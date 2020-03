Butikkene innfører coronatiltak

Nyheter

RØRVIK: Onsdag formiddag ble kundene på Coop Mega i Rørvik ønsket velkommen av en flaske håndsprit og en bestemt oppfordring fra helsemyndighetene om å ivareta håndhygienen.

– Nå er butikken full av sprit, innleder butikksjef Roger Blikø.

Strenge renholdsrutiner

Bakteppet er imidlertid alvorlig nok. Alle de store matvarekjedene skjerper nå renholdsrutinene for å redusere risikoen for coronasmitte.

– Vi har innført hygienetiltak alle steder hvor det ferdes folk. Stasjoner med håndsprit er utplassert ved inngangspartiene og inne i butikken. I tillegg har vi et ekstra fokus på varemottak, hvor vi har innført strenge rutiner for sjåfører og andre som håndterer varer. Vi prøver å sikre oss så godt som vi kan i alle ender for å bidra til smittevernet, sier Blikø.

I tillegg til vanlig renhold vaskes og desinfiseres alle flater tre ganger daglig. Litt lenger inn i lokalet er Janne Johansen Moe i full sving med vask og desinfisering av alle handlevogner.

– Vi desinfiserer alle håndtak, rekkverk, vindusflater og andre områder som er i hyppig kontakt med kundene, forklarer Moe.

– Selvbetjeningskassene med berøringsskjermer vaskes enda hyppigere, supplerer Blikø.

Har stengt avishuset Trønder-Avisa har stengt dørene til sine kontorer i Levanger og Steinkjer for besøkende.

Coronakrisen fører til avlysninger i Trøndelag Se oversikten her.

Widerøe kutter 1.500 flyavganger fram til slutten av mai Begrenset reiseaktivitet på grunn av koronaviruset gjør at Widerøe kutter 1.500 flyavganger frem til 31.mai. Dette kommer i tillegg til 4.000 avganger som ble kjent i februar.

Regjeringen endrer permitteringsreglene Regjeringen endrer permitteringsregelverket slik staten tar over betalingen av lønn på et tidligere tidspunkt.

Smaksprøver fjernes

Butikken har i tillegg fjernet enkelte matvarer fra butikken for å redusere smitterisikoen.

– Smaksprøver er helt uaktuelt nå. Vi har også fjernet paller hvor smågodt ligger åpent. Nå er det kun hyller med lokk som gjelder for smågodtkundene, sier Blikø.

Tiltakene i matbutikken i Rørvik er på linje med nye og skjerpede retningslinjer for renhold som nå er gjeldende i de store matvarekjedene i Norge.

– Matsikkerhet er til enhver tid et fokusområde, og vi følger alltid strenge rutiner om god hygiene. I tillegg har vi iverksatt en del ekstraordinære tiltak relatert til den spesielle situasjonen man når står oppe i, sier Bjørn Vik-Mo, viseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge til NT24.

Ifølge Vik-Mo er den midtnorske handelsgiganten forberedt på at endringer i smittebildet kan kreve nye tiltak.

– Vi jobber aktivt med å legge beredskapsplaner, bekrefter Vik-Moe.

I Rema 1000, den andre trønderske tungvekteren i dagligvarehandelen, har man innført lignende smittevernsrutiner.

– Vi har innført rutiner med desinfisering av vogner, kurver og andre kontaktflater som bankterminaler og tastaturer flere ganger daglig, sier kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema 1000 til DinSide.





Ingen omsetningssvikt

Blikø har så langt ikke merket at coronakrisen skremmer kundene fra å handle.

– Nei, så langt har vi ikke merket noen svikt i salget, men vi er forberedt på at det kan endre seg.

– Er det spesielle varer som hamstres?

– Nei, handelen går som normalt uten tegn til at folk hamstrer. Vi har ikke blitt utsolgt for varer på grunn av hamstring.

På ett område har imidlertid kundeadferden endret seg betraktelig:

– Vi merker at folk er veldig opptatt av hygiene, avslutter Blikø.