NTE er satt i beredskap

Nyheter

STEINKJER: Tiltak som for bare noen dager siden var utenkelige i norsk arbeidsliv er nå hverdagen for rundt 1.000 ansatte i NTE.

– NTE har i dag klokken 13.00 satt beredskap og beredskapsorganisasjonen er aktivert, opplyste NTEs beredskapsleder Kenneth Brandsås til NT24 torsdag.

Normal drift i krisetid

Den skjerpede beredskapen fører til en rekke tiltak for å sikre normal drift i krisetider: Så å si alt av jobbreiser er kansellert. Det samme er fysiske møter internt i selskapet. Ansatte oppfordres til å jobbe hjemmefra – og frarådes sterkt å oppholde seg i områder med mange mennesker. De ansatte skal heller ikke benytte kollektivtransport.

– Nye tiltak vurderes fortløpende for at NTE til enhver tid skal være i stand til å ivareta normal drift og funksjoner kritisk for samfunnet og NTE, selv i en situasjon der mange er på hjemmekontor, er syke, eller er i karantene, sier Brandsås.

Egne regler for utepersonell

Ifølge Brandsås fokuserer NTE på å ivareta sentrale funksjoner som driftssentraltjenester, IKT-tjenester, fiber og telekom, kraftproduksjon, sentrale støttefunksjoner, kundesenter og NTE Elektro.

NTE har også innført egne regler for montører og annet utepersonell.

– Alle som har mulighet, tar med seg tjenestebil hjem og reiser direkte til stedet de skal arbeide, opplyser Brandsås.