Åtte av ti bedrifter vurderer permitteringer

Nyheter

Den ekstremt negative utviklingen kommer til uttrykk i en undersøkelse gjennomført av arbeidsgiverorganisasjonen NHO, gjengitt i VG lørdag.

Organisasjonen har to ganger de siste ukene stilt medlemsbedriftene følgende spørsmål: «Kan det bli aktuelt for din bedrift å permittere ansatte om kort tid som følge av problemer knyttet til coronaviruset?»

– Truer eksistensen

I første runde, mellom 6. og 9. mars svarte 26 prosent av 3.700 bedrifter ja på spørsmålet.

Andre spørsmålsrunde ble gjennomført 12. og 13. mars, etter at regjeringen innførte de mest dramatiske tiltakene siden andre verdenskrig for å dempe virustrusselen. Da svarte hele 79 prosent av bedriftene at det kan bli aktuelt å permittere ansatte i nær framtid. Nesten 4.700 bedrifter svarte på undersøkelsen.

– Coronaviruset kan true eksistensen til mange norske bedrifter. Mot slutten av en av historiens mest dramatiske uker for Norge, viser vår ferske undersøkelse at det kommer til å bli mye vanskeligere tider fremover, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til VG.

Mange har permittert ansatte

Ifølge VG oppgav hele 24 prosent av bedriftene at de nå har gjennomført permitteringer. I forrige uke var andelen én prosent.

– Jeg fikk frysninger da vi fikk den andre undersøkelsen. I den første runden så vi at koronaviruset hadde alvorlige konsekvenser, men begrenset til enkeltsektorer og bransjer. Nå ser vi tilbakemeldinger fra hele næringslivet i Norge, som jeg aldri trodde jeg skulle se, sier Almlid til VG, som krever nye krisetiltak.

NHO skuffet over regjeringens krisepakke: – Det er ikke nok NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid mener bedriftene sitter igjen med en for stor del av regningen i regjeringens krisepakke.

Almlid understreket alvoret overfor NT24 tidligere denne uka:

– I veldig mange deler av landet er det en eller to bedrifter hjørnesteinsbedrifter og når de merker at det går dårlig med permitteringer og kanskje også oppsigelser - kan det ha langsiktige negative effekter på mange lokalsamfunn, sa Almlid til NT24 fredag.

– Jeg er svært bekymret for konkurser Ingrid Dahl Furunes som er daglig leder i Verdal næringsforum frykter konkurser hos sine medlemsbedrifter.

Jægtvolden permitterer nesten alle ansatte – Nesten alle ansatte fikk permitteringsvarsel i dag, sier daglig leder Olav Edvard Slapgaard.

Alle arrangement i lang tid er avlyst – musikkbransjen frykter konsekvensene D.D.E. har tapt millionbeløp: – Det er skremmende, mange får det tøft nå Levebrødet for mange som jobber i underholdningsbransjen er plutselig borte, og det fører til bekymring også for aktører i Namsos.

Blå sektor i Nærøysund holder koken i krisetider: Blå sektor i Nærøysund holder koken i krisetider Marin og maritim industri i Nærøysund merker krisen, men corona-tiltakene har enn så lenge ikke ført til redusert kapasitet.