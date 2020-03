– Det er avgjørende at bonden får levert melka si

Nyheter

NAMSOS: Fabrikksjef Kåre Gunnar Westermann forklarer at anlegget i Namsos har den høyeste sertifiseringen i den globale standarden for mattrygghet (BRC AA).

– Det betyr at det vi har krav på oss til å kunne takle denne type situasjoner. Det viktigste for oss nå er å ta vår rolle og vårt samfunnsansvar i denne situasjonen, å sikre vareforsyning så effektivt som mulig, både lokalt og nasjonalt. Vi tar den rollen på største alvor, sier Westermann til NT24.

I tillegg til anlegget i Namsos, har Synnøve Finden produksjonskapasitet i Alvdal. Meierikonsernet produserer i all hovedsak ost i forskjellige varianter.

Har reserveteam i bakhånd

Westermann forklarer at hovedfokuset nå er å opprettholde produksjonen.

– Vi forstod tidlig at situasjonen ville forverre seg og vi har hatt løpende beredskap. Vi har gjort tiltak for å sikre ansatte, samt sørget for å ha reserveteam i bakhånd. For forsyningsberedskapen er det avgjørende at bonden får levert melka si og at vi får videreforedlet den sier Westermann.

Kan holde det gående lenge

Meieriet i Namsos behandler hvert år 30 millioner liter melk for å produsere 3.000 tonn ost som distribueres til dagligvarebutikker i hele Norge.

– Vi skal bidra til å sikre forsyninger fremover, derfor er vi avhengig av å ha folk på jobb som kan produsere varer. De ansatte gjør en fantastisk innsats og er fullt klar over vår oppgave sin en del forsyningsberedskapen, sier Westermann.

Synnøve-anlegget er hermetisk lukket for enhver påvirkning utenfra, og de ansatte i næringsmiddelbedriften er allerede drillet i å ta hygiene og smittevern på største alvor.

– Hvor lenge kan dere holde det gående?

– Vi har gjort tiltak slik at vi skal kunne fortsette som dette lenge, men vi håper alle følger myndighetenes tydelige råd slik at vi kan komme tilbake til normalsituasjon så fort som mulig, avslutter Westermann.