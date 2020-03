Nyheter

STEINKJER/LIERNE/NAMSOS: – Det er synd at det må en krise til, men digitaliseringen som mange tvinges inn i er viktig for bedriftene på lang sikt. Mye av det vi lærer nå, tar vi med oss etter at krisen er over.

Det sier Alexander Støvik Kjølstad, daglig leder i digitalbyrået Smart Media på Steinkjer. Selskapet han leder har allerede merket en økning i henvendelsen etter at koronakrisen tvang mange over til en helt ny jobbtilværelse.

– Det kan for eksempel være snakk om salgs- og serveringsbedrifter som rett og slett må over på digitale løsninger for å opprettholde aktiviteten, forklarer Kjølstad.

Digital omstilling i Lierne

Smart Media har allerede levert digitale salgs- og betalingsløsninger til de første kundene som følge av koronakrisen. Mandag morgen rullet arrangements- og matbedriften Liverten ut en digital løsning som lar kundene bestille og og betale for mat og dagligvarer som leveres på dørstokken.

– Vi heiv oss rundt på fredag, og sammen med Smart Media jobbet vi gjennom helga for å ha en løsning klar, sier daglig leder Roy Inge Bergli i Liverten AS.

Bedriften tilbyr bestilling og utkjøring av elgburger, bjørneburger, lapskaus og andre lokale delikatesser til sultne libygg. I samarbeid med Matkroken Lierne tilbyr de også bestilling og heimkjøring av dagligvarer.

– Tilbudet var opprinnelig mynta på hyttefolket, men nå må jo alle holde seg heime. Jeg håper uansett at det kan bli et verdifullt tilbud for de fastboende, sier Bergli.

Inntektsgrunnlaget forsvant over natta

Han tror i likhet med Kjølstad at digitaliseringen som tvinger seg fram er verdifull for bedriften. Samtidig understreker han at virusutbruddet er svært alvorlig for framtidsutsiktene til Liverten.

– Hele årsresultatet vårt er knyttet til arrangementer som vi og andre gjennomfører i Lierne. Bare den neste måneden taper vi flere hundre tusen på grunn av avlysninger, sier Bergli.

Også servicestasjonen som Liverten driver merker en betydelig omsetningssvikt som følge av at hytteturistene uteblir fra fjellkommunen.

– Krisepakken til næringslivet er bra, men de faste kostnadene forsvinner jo ikke. Blir krisen langvarig, er det kjempealvorlig for oss. Det positive for oss oppi dette, er at vi får mulighet til å omstille oss og teste ut nye løsninger som vi håper kan demme opp for litt av effekten, sier Bergli.

Enighet om krisepakke for næringslivet Regjeringspartiene og opposisjonen på Stortinget er enige om krisepakke.

– Kommunikasjon er alfa og omega

Fra hjemmekontoret forventer Smart Media-sjef Alexander Kjølstad økt etterspørsel de neste dagene. Selskapets største utviklingsprosjekter går som normalt, men også han merker at krisen krever omstilling. Søsterbedriften Camerat, et film- og animasjonsselskap, vrir nå virksomheten over på å tilby streaming av eventer.

Går nye veier for å holde aktiviteten oppe: Nå er det trening på streaming som gjelder Livestreaming og treningstips på sosiale medier skal gi medlemmene mulighet til å trene selv om dørene er stengt.

– Både for oss og for andre kan digitaliseringen vise seg å bli viktige utviklingstiltak. Mange som har tenkt tanken, gjør noe nå, sier Kjølstad.

Myndighetenes koronatiltak har allerede ført til en totalomveltning av norsk arbeidsliv. Svært mange har nå gått over til hjemmekontorløsninger, med de utfordringer det innebærer.

– Mange kontakter oss for å få hjelp med å ta i bruk digitale kontor- og møteløsninger. I enkelte tilfeller mangler bedriftene også godt nok utstyr til å kunne jobbe effektivt, forteller Jørgen Riibe, daglig leder i Adcom Namsos.

Adcom leverer og drifter nett-, administrasjons- og driftsløsninger til en lang rekke selskaper i regionen. Selskapet har blant annet mange transportselskaper på kundelista. De er totalt avhengige av at systemene fortsetter å snakke sammen i krisetider,¨

– Å opprettholde infrastrukturen er en samfunnskritisk oppgave. Kommunikasjon er alfa og omega, særlig i disse dager, avslutter Riibe.