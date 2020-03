Nå kommer skattemeldingen

Nyheter

Utsending av skattemeldingen vil foregå gjennom de neste to ukene. Tiltakene for å bekjempe koronaviruset kan imidlertid få konsekvenser for kvalitet og tilgjengelighet på veiledningen til befolkningen.

Blant annet er publikumsmottakene på skattekontorene landet rundt stengt inntil videre og telefonveiledning vil også skje fra hjemmekontor.

– Dette gjør vi for å forhindre ytterligere smitte av koronaviruset og samtidig sørge for at Skatteetaten så godt som mulig opprettholder sine kritiske tjenester, forteller skattedirektør Hans Christian Holte.

Skatteetaten oppfordrer alle med spørsmål til å henvende seg via etatens nettsider, chat, Facebook eller telefon.

Skatteetaten vil sende ut skattemeldingen for 2019 på forskjellige datoer fra 18. mars til 31. mars. Til sammen vil 4,9 millioner skattytere motta skattemeldingen.

– Skattemeldingen din er ikke tilgjengelig før du får en e-post eller SMS fra Skatteetaten. Det er dermed ingen grunn til å logge seg på før du får beskjed fra oss, forteller skattedirektøren.

Flertallet får helt ny skattemelding

Om lag tre millioner skattytere får en helt ny og enklere skattemelding i år.

– I år vil også skattemeldingen hjelpe deg. Den nye skattemeldingen gir deg veiledning og hjelp underveis mens du er logget inn i løsningen, påpeker Holte.

Selv om de fleste lønnstakere og pensjonister i år får en helt ny skattemelding, vil noen motta skattemeldingen i gammelt format. Næringsdrivende, deres ektefeller og de som får skattemeldingen på papir, mottar den i det formatet de kjenner fra før. De vil få skattemeldingen fra 31. mars enten digitalt eller på papir i postkassen.

Slik blir endringene: I mars kommer det en helt ny skattemelding De fleste lønnsmottakere og pensjonister får helt ny skattemelding i år. En viktig endring er at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig.

– Enklere å sjekke, lettere å fylle inn

Den nye skattemeldingen vil være tilgjengelig på skatteetaten.no.

– Den nye skattemeldingen gjør det enklere å forstå og sjekke. Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt, oppfordrer Holte.

Skattemeldingen for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende er forhåndsutfylt med opplysninger om din inntekt, formue, bolig, gjeld og fradrag i året 2019. Det er fortsatt noen skatteforhold du selv må fylle ut i skattemeldingen, for eksempel utleieinntekter og verdier du har i andre land.