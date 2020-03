Blåfjell i hard motvind

Nyheter

LIERNE: Blåfjell rammes hardt av koronaen, melder gründer John Helge Inderdal i en pressemelding.

– Blåfjell har fått umiddelbare utfordringer på grunn av full stopp på markedssiden, opplyser gründeren John Helge Inderdal som har et helt samfunn i Sørli bak seg og satsingen på landbasert oppdrett av røye.

Milliontap ventes

– Nå kan koronaviruset gjøre at 20 arbeidsplasser og en investering på over 120 millioner går tapt. Fisken har blitt solgt til hotell- og restaurantmarkedet, som nå har stoppet helt opp. Distributøren varslet derfor full stans i slaktingen fra denne uka. Det betyr at oppstartsbedriften mister sårt trengte salgsinntekter, og nå er man usikker på om krisetiltakene vil virke raskt nok, sier Inderdal i pressemeldingen.

Mange utfordringer

Blåfjell har vært gjennom mange runder med utfordringer i etableringen. Både tekniske og biologiske problemer har ført til at selskapets eiere har måttet trå til med mer kapital flere ganger. Men nå er anlegget i full produksjon og det står 130 tonn med fisk i landets første full-syklus landbaserte oppdrettsanlegg.

– Vi er klar for å slakte 30-40 tonn per måned framover, sier daglig leder Inderdal.

Nordic Group

De viktigste markedene er Sverige, Finland, Tyskland og Sveits, og for å nå ut til disse markedene valgte bedriften å inngå et samarbeid med distributøren Nordic Group.

– Vi kunne ikke forutse den situasjonen vi nå opplever, men nå vurderer vi å vri markedsstrategien over til det norske forbrukermarkedet, sier Inderdal.

Blåfjell består nå av 12 faste og 8 deltids arbeidsplasser, med potensial for dobling på sikt ved videre utbygginger. I tillegg blir et 70-talls leverandører berørt og 240 aksjonærer taper alt dersom vi nå må kaste inn håndkledet. Til sammen er det investert 120 millioner i anlegget, og det står betydelig biomasse klar til slakting.

– Går vi tom for penger, får vi ikke tatt vare på fisken og da er det stopp, sier Inderdal. Bedriften har behov for tid ut april for å omstrukturere salget.

Tester kassesalg

For å berge bedriften og fisken vurderes det også å etablere direktesalg fra fabrikk til forbrukermarkedet inntil reorganisering av salg er etablert.

– Som et strakttiltak vurderer vi å teste ut kassesalg i stor skala med utleveringer i aksen Lierne-Trondheim, sier Inderdal