Hurtigruten innstiller sør for Bodø

RØRVIK: Fram til slutten av april skal to skip sikre den viktige transporten av lokalpassasjerer, gods og nødvendige varer i en spesialtilpasset rute mellom Bodø og Kirkenes.

Hurtigruten skriver i en pressemelding at selskapet i løpet av de siste dagene har permittert nesten 3.000 ansatte, og kunngjorde onsdag at selskapet midlertidig stopper så å si hele virksomheten til slutten av april.

Umulig å opprettholde

For første gang i moderne tid, gjør nasjonale og lokale restriksjoner og karantenebestemmelser det umulig å opprettholde den daglige rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes, som Hurtigruten har drevet siden 1893.

– Vi har vært i løpende dialog med regjeringen om hvordan vi kan ivareta den aller mest samfunnskritiske delen av tjenestene som kysten trenger gjennom den verste krisen. Vi har fått på plass en løsning med to skip for å sikre transport av lokalpassasjerer, i tillegg til gods, post, medisiner og andre varer som samfunnene langs kysten trenger, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

– De små havnene rammes hardest

I Trøndelag anløper Hurtigruten Trondheim og Rørvik. Ved sistnevnte havn innebærer kuttet at Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS mister sin største enkeltkunde.

– Beslutningen får negative økonomiske konsekvenser for oss i og med at vi mister anløpsinntektene fra vår viktigste kunde. Vi er et relativt lite havneforetak, og jo mindre havna er, jo hardere rammer et slikt bortfall av inntekter økonomisk, sier havnedirektør Asle Andersen til NT24.

– Har koronakrisen slått inn på de andre anløpene ved havnene?

– Så langt er det små endringer, men hvis krisen blir langvarig er jeg redd for at det får konsekvenser for drifta av havnene. Vi har allerede iverksatt tiltak for å kutte kostnader, og det er ikke usannsynlig at planlagte investeringer blir satt på vent, sier Andersen, som håper at havneselskapet unngår permitteringer.

– Vi er få ansatte, så det er ikke der kostnadene ligger for vår del, sier Andersen.

Ny midlertidig rute

Den nye midlertidige ruten, som kun er åpen for lokalpassasjerer og gods, skal seile mellom en rekke små og store havner mellom Bodø og Kirkenes. Det nye rutetilbudet gir havnene på ruten to ukentlige anløp.

Det er de to nylig oppgraderte skipene MS Richard With og MS Vesterålen som skal settes inn i den nye reserveruten. Begge vil ha kapasitet til å ta både passasjerer, kjølelast, frys og tørrgods.

Det blir plass til maks 150 gjester om bord på skipene, som skal seile med et mannskap på om lag 25 personer.

– Å måtte stanse nesten all virksomheten vår er tøft. Men på grunn av situasjonen, er dette det eneste vi kan gjøre nå. Det er en helt ekstraordinær krise som nå rammer Norge, og den treffer også Hurtigruten hardt. Det tvinger frem helt ekstraordinære tiltak, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Strenge tiltak – ingen smittetilfeller

Hurtigruten har ikke hatt mistenkte eller bekreftede tilfeller av coronavirus på noen skip, verken blant ansatte eller gjester.

Men Hurtigruten har de siste ukene blitt stadig sterkere påvirket av de nødvendige smitteverntiltakene myndighetene har innført. Corona-krisen rammer reiselivsbransjen hardt.

– Vi jobber med hundrevis av små og mellomstore bedrifter i Norge. Alle trenger hjelp. Vi mener at tiltakene fra myndighetene må konkretiseres og målrettes slik at selskaper i reiselivsnæringen kan sikre likviditeten fremover, ikke bare på kort sikt. Ellers vil vi se uopprettelig skade og konkurser som kunne vært unngått. Dette handler om titusenvis av arbeidsplasser, sier Skjeldam.

Ny rutetabell

MS Vesterålen vil starte seilinger på nordgående rute fra Bodø 19. mars, mens MS Richard With starter sørgående seilinger fra Honningsvåg 20. mars.

De to skipene vil trafikkere havnene: Bodø, Harstad, Tromsø, Skjervøy, Øksfjord, Hammerfest, Havøysund, Honningsvåg, Kjøllefjord, Berlevåg, Båtsfjord, Vadsø (sør), Vardø (nord) og Kirkenes.

En rundreise vil ta seks dager.

I midlertidig opplag

De øvrige Hurtigruten-skipene vil bli lagt i midlertidig opplag ved egnede havneanlegg langs kysten til skipene etter planen skal være tilbake i rute fra 20. april.

Det er foreløpig ikke bestemt hvor MS Roald Amundsen, MS Midnatsol og MS Fram eventuelt skal legges i opplag inntil de skal tilbake i normal drift.

Skip Sted MS Nordlys Ålesund MS Nordkapp Ålesund MS Spitsbergen Ålesund MS Finnmarken Trondheim MS Trollfjord Tromsø MS Polarlys Sortland MS Kong Harald Sortland MS Lofoten Hammerfest MS Nordnorge Hammerfest MS Fridtjof Nansen Åndalsnes