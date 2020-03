På én måned har investorene tapt 18.025.947.134 kroner

Nyheter

OSLO/NÆRØYSUND: NT24 har undersøkt kursutviklingen på de trønderske allmennaksjeselskapene (ASA) som omsettes på Oslo Børs. Oversikten viser at selskapene med hovedsete i Trøndelag på ingen måte er skånet mot uroen som preger det globale aksjemarkedet.

18 milliarder kroner er borte

Verdifallet i de trønderske bedriftene er enormt: Fra 24. februar og fram til handelen stengte fredag 20. mars ble børsverdien i de åtte selskapene som er notert på Oslo Børs redusert med hele 18 milliarder kroner.

I kroner og øre har det gått verst ut over havbruksgiganten Salmar. Aksjonærene i konsernet, som er Trøndelags desidert største målt i omsetning, har i løpet av den siste måneden sett verdier for drøyt ni milliarder forsvinne. Det tilsvarer 16 prosent av aksjekapitalen i konsernet.

Også i de to andre børsnoterte lakselokomotivene er kursutviklingen nedslående. Norway Royal Salmon er 1,3 millarder mindre verdt i dag enn for én måned siden, mens aksjekursen NTS har falt 23 prosent fra rekordnivået i februar.

Williksen: – Jeg er ingen spekulant

Kursutviklingen i havbrukskonsernet bekymrer imidlertid ikke den største eieren.

– Verdiene i NTS er basert på solid drift av selskapene i konsernet. Kursutviklingen er styrt av korona-krisen, men verden må fortsatt ha mat. Vi vil se mer normale nivåer når denne krisen en gang går over. Usikkerheten ligger i hvor langvarig det blir, sier Nils Martin Williksen.

Det siste halve året har han gjennom det familieeide investeingsselskapet Nils Williksen AS kjøpt NTS-aksjer for 25 millioner kroner.

Investeringsselskapets eierpost på drøyt 23 prosent i NTS er etter dagens aksjekurs verdt 927 millioner kroner – mer enn 330 millioner kroner mindre enn for én måned siden.

I likhet med andre investorer taper imidlertid ikke Williksen penger før aksjene eventuelt selges. Han mister derfor ikke nattesøvnen over papirtapet.

– Mitt perspektiv på eierskapet er langsiktig, jeg er ingen spekulant, sier Williksen.

Kan få konsekvenser for havbrukskommunene

I Nærøysund, Norges største havbrukskommune, følger man nøye med på utviklingen i kystnæringene. Havbruksnæringa i kommunen er i stor grad eid av lokale investorer, og et langvarig fall i selskapsverdiene kan ramme skatteinngangen til kommunen.

– Det er ingen tvil om at dette kan få langsiktige for kommuneøkonomien, for eksempel når det kommer til formuesskatten, sier Nærøysund-ordfører Amund Hellesø.

Han understreker at fokuset i dag er å være på tilbudssida for både børsnoterte og ikke-børsnoterte aktører i kommunen.

– Vi er veldig fokuserte på at kommunen kan spille en rolle for å begrense skadevirkningene av koronakrisa.

Nedtur for teknologi og olje

Målt i prosent er oljeselskapet Okea hardest rammet av børskrakket. Aksjekursen i selskapet, som ble notert på Oslo Børs så sent som 18. juni 2019, har den siste måneden falt med drøyt 60 prosent – drevet av både koronakrise og en kraftig svikt i oljeprisen.

Også Nordic Semiconductor, et av Trøndelags største teknologiselskaper faller blytungt på børsen. Selskapet er global markedsleder innen trådløse mikrobrikker og har 750 ansatte. Den siste måneden har aksjen i selskapet falt med mer enn 13 prosent.

Q-Free er det eneste selskapet som foreløpig har maktet å holde stand mot børskrakket. Aksjekursen i selskapet er mer eller mindre uforandret den siste måneden.