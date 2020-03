SpareBank 1 SMN senker renta

Nyheter

«Sammen med andre tiltak som avdragsfrihet og forskudd på dagpenger vil dette hjelpe folk gjennom krisen», skriver den trønderske storbanken i en pressemelding.

Etter rentenedsettelsen 30. april blir laveste rente for boliglånskundene på to prosent.

– Tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset rammer også Midt-Norge hardt. SpareBank 1 SMN har is i magen, og vi strekker oss langt for at våre kunder kommer seg gjennom krisen. De viktigste tiltakene for folk som rammes er avdragsfrihet og forskudd på dagpenger, sier konserndirektør Nelly Maske i Privatmarked i SpareBank 1 SMN.

2500 har søkt om avdragsfrihet

Banken tilbyr i likhet med en rekke andre banker avdragsfrihet for kunder som rammes økonomisk av koronakrisen.

– Midt-Norge er som resten av verden i en unntakstilstand, og SpareBank 1 SMN har nå iverksatt flere ekstraordinære tiltak for å bidra til at våre kunder får hverdagsøkonomien til å gå rundt. 2500 kunder har allerede søkt om avdragsfrihet. Vi har nå utvidet denne perioden for avdragsfrihet med opptil seks måneder og dessuten fjernet gebyrene, sier Maske.

NIBOR faller mindre enn styringsrenta

De aller fleste bankene har fulgt opp Norges Banks kutt i styringsrenta med å redusere rentetrykket på egne bologlånskunder. Ingen av bankene har imidlertid kuttet renta like mye som sentralbanken.

Sparebank1 SMN viser til at bankene finansierer utlån gjennom egne innskuddskunder og fra pengemarkedet. Referanserenta i Norge (NIBOR) påvirkes av det Norges Bank gjør, men endres ikke likt. Siden Norges Bank satte ned styringsrenta med 0,75 prosentpoeng sist fredag, har NIBOR gått ned med kun 0,22 prosentpoeng. Dette skyldes ifølge Sparebank1 SMN økt risiko som følge av usikkerheten i markedet.