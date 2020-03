Grensehindringer skaper problemer for husbyggere og entreprenører

Nyheter

SKOGMO: Det er særlig kommuner i Nord-Norge med lokale innreiseforbud og karantenebestemmelser skaper problemer for levering og ferdigstilling av hus- og leilighetsprosjekter for Overhalla Hus.

– Hele Lofoten er stengt. Det er også Vefsn og Herøy, hvor vi også har prosjekter gående. Til nå har vi fått løst det takket være lokal smidighet, men jeg nå si at det situasjonen har gjort meg litt skeptisk til hvordan det lokale selvstyret utøves enkelte steder. Det koster unødig mye tid og arbeid å sørge for at hjulene holdes i gang når grensene stenges, sier daglig leder Jomar Sagmo i Overhalla Hus AS.

Advarer mot stengte grenser

Bedriften, som er en del av Overhalla Gruppen, er blant de største leverandørene av elementer og ferdige bolighus nord for Dovre. Elementene produseres under tak på selskapets fabrikk på industriparken på Skogmo.

Nå advarer Sagmo mot at flere kommuner setter opp grensehindringer.

– Jeg vil på det sterkeste anbefale at kommunene forholder seg til de sentrale myndighetenes retningslinjer. Lokale regler skaper uforutsigbarhet for bedriftene og kan i verste fall true både vår virksomhet og næringsaktiviteten for øvrig, sier Sagmo.

Før koronakrisen snudde opp ned på samfunnet kunne Overhalla Hus vise til solide ordrereserver og gode utsikter. I 2016 satte de i drift nye produksjonslinjer som gjorde det mulig for bedriften møte etterspørselen med økt kapasitet og effektivitet.

– Foreløpig er vi ikke veldig berørt av krisen. Vi har stort sett de ressursene vi trenger både på fabrikkgulvet og ute på byggeplassene. De ansatte fortjener virkelig honnør for å ha bretta opp ermene og tatt inn over seg alvoret i situasjonen, sier Sagmo.

– Vi er som mange andre avhengig av at krisen ikke blir veldig langvarig. Men her og nå er det viktigste at det ikke kommer nye lokale restriksjoner som gjør det umulig for oss å arbeide over kommunegrensene, avslutter Sagmo.

– Da blir det full stopp over natta

Noen hundre meter unna husprodusenten ligger hovedkontoret til GL Bygg. Selskapet er i disse dager i full sving som hovedentreprenør både ved smoltfabrikken på Svaberget og en ny laksefabrikk på Marøya. Kontraktene i Bindal og Nærøysund er de største i selskapets historie.

Havbrukskonsern satser tungt i Nærøysund: Investerer 1,4 milliarder kroner – mer enn halvparten går til leverandører i Trøndelag Sinkaberg Hansen er i full gang med den største investeringen i det familieeide havbrukskonsernets historie.

– I Bindal har kommunen innført innreiseforbud, men de har vært imøtekommende og gitt både oss og underleverandører dispensasjon. Kommunen var tidlig frampå og informerte om hvilke krav som gjelder på byggeplassen, sier Arne Magne Galguften, daglig leder i GL Bygg.

– Hvor mange ansatte har dere i arbeid på disse to prosjektene?

– Til sammen har vi rundt 35 egne ansatte på plass ved disse to prosjektene. I tillegg kommer et brukbart antall underleverandører, som også stort sett er tilreisende, sier Galguften.

– Hva hadde skjedd hvis det hadde blitt et totalt innreiseforbud?

– Da hadde det blitt full stopp over natta. Dette er skrekkscenariet som hele bransjen for all del vil unngå, sier Galguften.

Han understreker samtidig at han har respekt for at samfunnet må ha strenge smitteverntiltak, og at de allerede har gjennomført en kraftig innskjerping av adgangen til byggeplassene.

– Byggeplassene er i dag hermetisk lukket. Det er automatiske porter, streng adgangskontroll, forsterket renhold og rutiner med tanke på at arbeidsfolket skal holde avstand til hverandre, opplyser Galguften.