Nå holder Marius hjulene i gang på fabrikkgulvet

SKOGMO: – Hva det betyr å ha en jobb å gå til? Det betyr alt, rett og slett.

Det forteller Marius Solum Øren til NT24. 37-åringen er bokstavlig talt vant til bevegelse og luft under vingene etter 15 år som pilot i USA og Asia. Etter utallige timer bak spakene på ruter i USA, Vietnam, Sør-Korea, Kina, Thailand og Singapore, satte han før jul kursen fra basen i Vietnam til heimkommunen Overhalla.

– Planen var å komme hjem og å skaffe meg jobb for et flyselskap med base i Norge. Jeg var godt i gang med prosessen, og det så egentlig ganske lyst ut.

Så kom koronakrisa, og med den en fullstendig rasering av norsk og internasjonal luftfart.

– Veldig mange fly står på bakken og pilotene har blitt permittert, sier Øren.

Fra flyger til industriarbeider

Dermed kunne han se langt etter en jobb i norsk luftfart. Heldigvis fantes hjelpen i nærheten. På Skogmo manglet nemlig industrigründer Arnt Ove Amdal folk til å holde hjulene i gang i Overhalla Betongbygg.

– Vi mangler per i dag rundt 15 av våre faste ansatte, enten på grunn av at de er i en risikogruppe, i karantene eller at de må ta seg av barn som er hjemme, sier Amdal.

Industribedriften med 150 ansatte leverer skreddersydde betongelementer til fabrikker, kjøpesentre, skoler, helsebygg og idrettshaller over store deler av landet.

Med rekordhøy ordrereserve og arbeid til alle til et stykke utpå høsten passer det svært dårlig at produksjonskapasiteten går ned.

– Produksjonen er rundt 20 prosent lavere enn ved normal drift. Det fører til forsinkelser i leveransene. Som hell er har også byggeprosjektene forsinkelser, så det har til nå ikke fått kritiske konsekvenser for aktiviteten på byggeplassene, forteller Amdal.

For å holde trøkket oppe på fabrikkgulvet har Amdal alliert seg med hjemvendte studenter, tidligere ansatte – og en nylig hjemvendt trafikkflyger fra Overhalla.

Gjensidig takknemlighet

Onsdag var Øren i full sving med å produsere sandwichvegger i en av de store industrihallene på Skogmo.

– For 20 år siden jobbet jeg på fabrikken i helger, ferier og etter skoletid, så helt ukjent er jeg ikke med det som foregår her, sier Øren.

For Øren er det å ha en jobb å gå til langt bedre enn å gå hjemme.

– Jeg er veldig takknemlig for at Arnt Ove kom med et tilbud om jobb. Det å ha ei inntekt og en jobb å gå til er uendelig mye bedre enn å ikke gjøre noe som helst.

Arnt Ove Amdal er minst like takknemlig:

– Her er det mobilisering over hele linja, og det har vært avgjørende for oss at folk som har mulighet stiller opp for å holde hjulene i gang. Rett og slett kjempemessig! sier Amdal.

– Det føles bra å kunne bidra til at en viktig næringsaktør kan holde aktiviteten oppe, kvitterer Øren.

Overhalla Betongbygg har også hentet inn flere studenter, som brått fikk lite å gjøre etter at alle universiteter stengte dørene 12. mars.

– Vi får kunnskapsrik arbeidskraft inn i produksjonen, mens de får ei inntekt og relevant erfaring fra arbeidslivet, sier Amdal.

Skal opp i lufta igjen

Inne i industrihall 1 på Skogmo gjør Marius Solum Øren seg klar til å ta i nye tak. På byggeplasser rundt om i landet venter kundene på betongelementer fra Overhalla. Målet er fortsatt å bli pilot med base i heimkommunen. Men det kan ta tid, medgir Øren.

– Det er jo veldig usikkert hvor langvarig krisa blir. Det er heller ikke utenkelig at ettervirkningene kommer til å prege luftfarten i ei tid etter at smittefaren er over. Men jeg har fortsatt trua, sier Øren.