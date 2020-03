Grong Sparebank senker boliglånsrenta ytterligere

Nyheter

GRONG: Det er klart etter et nytt rentemøte i lokalbanken.

– Norges Bank har satt ned styringsrenten ytterligere, og derfor velger vi å følge etter med nok en nedjustering av boliglånsrenten med inntil 0,5 prosentpoeng, i tillegg til de 0,4 prosentpoengene vi har varslet tidligere, sier Jon Håvard Solum, administrerende banksjef i Grong Sparebank.

Kritikken har vært hard etter at mange banker opprettholdt praksisen med seks ukers varslingstid på rentenedsettelsene.

Solum gjør det klart at Grong Sparebank kommer til å gjennomføre rentekuttet raskere.

– Vi kommer med en rask nedjustering av boliglånsrentene med inntil 0,9 prosentpoeng, og velger dermed å se bort fra ordinær praksis med 6-8 ukers varsling ved endring av lånebetingelser. Det betyr at våre kunder vil få justert ned sin boliglånerente, uavhengig om de er rammet av effektene viruset påfører. Rentenedsettelsen vil gjelde for eksisterende kunder allerede med virkning rett over påske.

Beste boliglånsrente etter rentejusteringen blir Bolig Ung med 2,05 % nominell rente. Grong Sparebank vil også sette ned betingelsene på innskudd med inntil 0,9 prosentpoeng, men først med virkning fra 26. mai 2020.