Skatteetaten: Permitterte bør gjøre koronaendringer på skattekortet

De fleste hendelser som påvirker din økonomi, vil også påvirke skatten din. Slik er det også i den pågående koronakrisen.

Endre om du er permittert

I disse dager sender Skatteetaten ut skattemeldingen for 2019, men det er også viktig å være bevisst på skatt du betaler nå i 2020.

– Er du en av dem som blir rammet av inntektstap på grunn av korona-viruset gjennom permittering eller oppsigelse, bør du snarest vurdere å endre grunnlaget i skattekortet ditt. På den måten kan du lette din økonomiske situasjon ved at skattetrekket blir lavere, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Risikerer restskatt

Lavere bankrenter er en annen viktig grunn til å sjekke skattekortet.

– Når banken din setter ned boliglånsrenten vil du få lavere fradrag på skatteoppgjøret ditt. Da risikerer du å få restskatt neste år. Derfor er det lurt å gjøre en ny beregning av skattetrekket når du har fått rentebrev fra banken. På bakgrunn av dine endringer produserer vi et nytt skattekort til deg, og arbeidsgiver henter dette elektronisk fra Skatteetaten, sier skattedirektøren.

– Riktig skattetrekk er basert på et estimat over hva du kommer til å tjene dette året, noe som kan være krevende å vite akkurat nå i den situasjonen mange befinner seg i. Vi hjelper deg så godt vi kan og husk at du kan justere dette igjen når du har ny informasjon, opplyser Holte i pressemeldingen.

Sjekk opplysningene

Skattedirektøren har også et godt råd til – og det dreier seg om skattemeldingen for 2019 som 4,9 millioner skattytere vil ha mottatt innen begynnelsen av april.

– Den helt nye skattemeldingen gjør det enklere å forstå og sjekke. Husk å sjekke at opplysningene stemmer og fyll ut det som mangler, slik at du betaler riktig skatt. Skatteetaten vet ikke alt om deg, og det er du som kjenner din økonomi best. Du kan også gå glipp av fradrag, hvis du ikke fyller inn korrekte opplysninger i skattemeldingen, som for eksempel fradrag for reiseutgifter, understreker Holte.

– Mens skattemeldingen dreier seg om ditt skatteforhold det siste året, påvirker skattekortet ditt skatteforhold fremover i tid. Nå er det ekstra klokt å ha et blikk på både skattemeldingen og skattekortet, sier han.