Robert hjelper kriserammede bedrifter med å flytte handelen over på nett

Nyheter

RØRVIK: På få uker har koronapandemien ført til massepermitteringer, lavere etterspørsel, leveranseproblemer, pengemangel og konkursfrykt i trønderske bedrifter.

Samtidig gir den påtvungne omstillingen muligheter til enkeltbedrifter. Blant disse er 24Nettbutikk, Rørvik-selskapet som i løpet av de siste årene har vokst til å bli en av landets største leverandører av nettbutikker.

Dobling av etterspørselen

– For oss har koronakrisen har ført til en dobling i etterspørselen etter nettbutikkløsninger, forteller Robert Zwarg, grunnlegger, hovedeier og produktsjef i 24Nettbutikk. Selskapet har 27 ansatte i Norge og Polen. Hovedkontoret ligger i Rørvik.

Handels- og restaurantnæringen var blant de første til å merke de konsekvensene av samfunnets selvpålagte isolasjon. Aktører innenfor disse bransjene er blant dem som nå raskt ser seg om etter nye salgskanaler.

– Det kan være snakk om pizza- eller sushirestauranten på hjørnet, eller om gårdsutsalg og klesbutikker. Kort sagt, alle som selger en vare over disk. Forsyningslinjene er fortsatt intakte, distribusjonen av varer ut til kundene går som normalt. Det er selve transaksjonen som rammes av krisen. Derfor er krisen en god anledning for å prøve ut nettet som salgskanal, sier Zwarg.

– Nå blir det enklere å drive nettbutikk 24Nettbutikk går sammen med Posten og Bring for å utvikle et forenklet fraktkonsept ut mot små og mellomstore nettbutikker.

Gir bort nettbutikker gratis

Nå har Nettbutikk24 lansert sitt digitale bidrag til dugnaden: Bedriften tilbyr gratis etablering av nettbutikk for bedrifter som rammes av krisen. Tiltaket omfatter også drift og support i seks måneder.

– Vi leser med skrekk om bedrifter som rammes hardere enn oss. Det bekymrer oss at lokale butikker er i ferd med å gå under. Vi ønsker å hjelpe bedrifter som har fått sin omsetning rammet av koronakrisen og som allerede sitter på et varelager og leverandørforbindelser med å raskt komme seg på nett, sier Zwarg.

Han understreker at tiltaket ikke medfører noen form for binding eller andre forbindelser for dem som takker ja til tilbudet.

– Etter et halvt år kan man sette en fot i bakken og bestemme seg for om dette er noe de ønsker å fortsette med. Dette er først og fremst ment for å hjelpe bedrifter i ei tøff tid, sier Zwarg.

Korona-effekten merkes på nettet

Ifølge Zwarg har netthandelen eksplodert etter at myndighetenes tiltak førte til nedstengning av samfunnet.

– Det har vært en voldsom økning. Flere av nettbutikkene vi drifter har hatt en salgsvekst på over 100 prosent, sier Zwarg.

NT24 har tidligere fortalt om hvordan leverandører av IT- og kommunikasjonsløsninger opplever tilsvarende vekst i pågangen.

– Det er synd at det må en krise til, men digitaliseringen som mange tvinges inn i er viktig for bedriftene på lang sikt. Mye av det vi lærer nå, tar vi med oss etter at krisen er over, uttalte Smart Media-sjef Alexander Kjølstad til NT24 for to uker siden.

Zwarg stiller seg bak argumentet.

– Jeg er veldig enig. Digitaliseringsprosessen skyter fart som en følge av krisen, sier Zwarg.