Utreder Kråkøya som energi- og klimahub

Nyheter

Startskuddet for en offensiv nærings- og klimasatsing er tatt for Kråkøya kysthavn og det 1000 dekar store Stakskardet industriområde. Nærøysund kommune har søkt Miljødirektoratet om 700.000 «Klimasats»-kroner for å planlegge klimavennlig areal og transportløsninger for Kråkøya.

– Dette er et offensivt og spennende prosjekt, hvor Nærøysund kommune går sammen med blant andre Fornybarklyngen og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS for å tilrettelegge for framtidens nullutslippssamfunn, sier Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund kommune i en pressemelding.

Fakta: Kråkøya kysthavn Kråkøya kysthavn ligger på øya med samme navn, drøyt fire kilometer nord for Rørvik sentrum. Havna har vegforbindelse til Indre Vikna og videre til fastlandet. Kråkøya kysthavn er eid av Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, og er blant annet bygget for å legge til rette for sjøtransport av laks fra Nærøysund til kontinentet. Tiltaket er en del av et felles midtnorsk initiativ for å for å redusere belastningen fra rundt 13.000 vogntog som frakter laks fra Trøndelag til utlandet. Den tilhørende industriparken har et areal på rundt 1000 dekar. Kråkøya kysthavn ble åpnet av daværende fiskeriminister Per Sandberg 29. mai 2018.

Hva er behovet?

Prosjektet skal blant annet kartlegge hvor stort det framtidige behovet for ren, fornybar energi egentlig er, gi Nærøysund innsikt i hvilke produksjonsteknologier som egner seg for både produksjon, lagring og distribusjon av fornybar energi. Målet er å utvikle Kråkøya til en grønn energi- og klimahub.

– Klimavennlig infrastruktur og grønne logistikkløsninger vil være et konkurransefortrinn for eksisterende virksomheter. Lokal produksjon av ren og fornybar energi kan dessuten gi lokalt næringsliv økonomiske fortrinn, og vil bli viktig i kampen om morgendagens grønne industrietableringer, sier Hellesø.

Grønn skipsfart

Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS åpnet i 2018 Kråkøya kysthavn, spesialutviklet for sjøtransport av sjømat fra Namdalskysten til europeiske markeder. Asle Andersen er havnedirektør og leder for havneselskapet.

– Den omfattende havbruks‐ og fiskeriaktiviteten skaper store mengder gods som skal fraktes ut av regionen. For oss er det viktig å legge til rette for at framtidas eksportløsninger blir utslippsfrie. Kan vi produsere for eksempel hydrogen og ammoniakk lokalt på Kråkøya, vil det gi flere jobber, økt verdiskaping og en grønn forsyningssikkerhet.

Klimasats-prosjektet skal starte med å identifisere potensialet for utslippsreduksjoner. I dette inngår både land‐ og ladestrøm for skipstrafikken og produksjon av fornybart drivstoff til hurtigbåt, Kystruten, fiskeri- og havbruksflåten.

Hurtigruten innstiller sør for Bodø Nord-Trøndelag Havn Rørvik mister sin største enkeltkunde etter at koronakvisen har tvunget Hurtigruten AS til midlertidig å ta 14 av 16 skip ut av drift.

Avgjørende for Ytre Namdal

Leder Lars Fredrik Mørch i Namdalskysten næringsforening lanserte nylig den grønne +1000-ambisjonen på vegne av lokalt næringsliv. Han er glad for Klimasats-initiativet fra kommunen.

– Vi vet at 40 prosent av dagens jobber og over halvparten av de nye +1000-jobbene må bli grønne. Nærøysund kommune vil gjennom dette prosjektet kunne få fram viktig kunnskap om hva regionen trenger av fornybar energi for at vi kan nå våre samstemte +1000-mål, sier Mørch.

Fornybarklyngen leder prosjektet

Klimasats-prosjektet som nå er til vurdering hos Miljødirektoratet, er kostnadsberegnet til 1,4 millioner kroner. Etter planen skal prosjektet presentere sine funn i løpet av 2020. Mens kommunen skal eie prosjektet, skal Fornybarklyngen Future Innovations ledet arbeidet. I tillegg til lokale Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS og Namdalskysten næringsforening, er Sweco, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Trønderenergi og Trøndelag fylkeskommune med som prosjektpartnere.