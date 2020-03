Skal du sjekke skattemeldingen i dag? Da er du ikke alene

Nyheter

Skatteetaten startet utsendingen av 4,9 millioner skattemeldinger 18. mars. Nytt av året er at ikke alle mottar skattemeldingen samtidig. I stedet har Skatteetaten åpnet skattemeldingen i puljer. I dag får de siste 1,4 millioner skatteyterne tilgang til sin digitale skattemelding via Skatteetatens nettsider.

Nå kommer skattemeldingen De første får skattemeldingen allerede i dag, men koronakrisen kan får konsekvenser for hjelpen skattebetalerne får fra Skatteetaten.

Nå melder etaten om stor pågang fra skattebetalere som vil ha tilgang til skattemeldingen. For å ta unna trykket har Skatteetaten derfor opprettet et «venterom» for å forhindre at systemene kollapser. Tiltaket skal også skåne kritiske systemer i NAV og helsevesenet, som er under hardt press om dagen.

– Det er nå kø for å se skattemeldingen, dette skyldes delvis stor pågang og delvis fordi vi deler innloggingssystem med andre, for eksempel NAV og helsetjenestene og det er viktig at de andre tjenestene har tilstrekkelig kapasitet. Så det skjer av og til at man reduserer kapasitet for å logge inn i skattemeldingen, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i brukerdialog i Skatteetaten i en e-post til E24.

Ventetiden har på det meste vært på over én time.

Skatteyterne har likevel rikelig med tid på seg til å gå over tallene. Frist for å levere skattemeldingen er 30. april.