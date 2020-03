Ulik prispraksis gir Moen Marin en ekstraregning på mange hundre tusen kroner

Nyheter

RØRVIK: Mens det mange steder langs kysten er gratis å få den lovpålagte losen om bord, må rederiene som anløper offentlige og private havner i Nærøysund ut med 15.292 kroner i timen for å få bragt losen til og fra skipene. Det såkalte losbordingsfeltet ved Grinna sørvest for Rørvik omfattes nemlig ikke av Kystverkets ordinære tilbringertjeneste, hvor los-transporten til og fra skip er gratis.

Fakta: Lostjenesten i Norge Kystverket har ansvar for den nasjonale lostjenesten. Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap. Losplikten er regulert i lospliktforskriften. Her angis hvilke fartøy som er lospliktige og hvilke farvann losplikten gjelder for. Visse områder er likevel unntatt fra losplikt, mens det er gitt strengere regler om losplikt for noen fartøy. Losplikten kan oppfylles enten ved å ta los, ved å benytte farledsbevis eller gjennom en tillatelse til autonom kystseilas. Hovedregelen er at alle fartøy med lengde på 70 meter eller mer er lospliktige når de er underveis i farvann innenfor grunnlinjen. Fartøy under militær kommando er unntatt fra generell losplikt. Kilde: Kystverket

– Svært konkurransevridende

I alt ti av 67 losbordingsfelt langs kysten er ikke en del av den ordinære tilbringertjenesten. Tre av disse ligger i Trøndelag: Grinna (Nærøysund), Rekkerøyråsa (Flatanger) og Raudøyleia (Osen).

– Det er blodig urettferdig og svært konkurransevridende for det lokale næringslivet, sier havnedirektør Asle Andersen i Nord-Trøndelag Havn Rørvik.

Han viser til at mange rederier velger å gå utaskjærs for å unngå den økonomiske belastningen med å ta los om bord.

– Dermed går bedriftene glipp av et transporttilbud de kunne ha benyttet seg av. Vi vet at skip og agenter allerede velger bort hensiktsmessige anløp på Namdalskysten på grunn av de ekstreme skysskostnadene de ilegges. I stedet velger de andre havner for å losse og laste gods, som dermed må fraktes til og fra alternative havner på landeveien. Det medfører både økt framføringstid for vareeier og unødvendige trafikk- og miljøbelastninger, understreker Andersen.

I februar sendte havneforetaket innspill til Kystverket i forbindelse med endring av lospliktforskriften, der de ber om likebehandlig.

«Slik som forskriften er utformet og håndheves i dag, bidrar staten til en konkurransevreidning som er meget uheldig for oss som havneselskap, i tillegg til at den rammer lokalt og regionalt næringslivs konkurranseevne», skriver Nord-Trøndelag Havn Rørvik i sin høringsuttalelse.

Rammer bedriftene

Ekstrakostnaden har også direkte økonomiske konsekvenser, både for havnene og bedriftene i Nærøysund.

– Dette bidrar utvilsomt til å gjøre våre fraktkostnader vesentlig høyere, forteller Torfinn Hansvik, teknisk sjef i Moen Marin.

Selskapet, som er blant Norges største produsenter av arbeidsbåter til havbruksnæringa, har mesteparten av produksjonen ved verft i utlandet.

Etter endt produksjonstid i utlandet skipes båtene inn til Moen Verft i Kolvereid for ferdigstilling. Hansvik anslår at de i løpet av et år tar i mot rundt 15 anløp med båter fra utlandet.

Dermed belastes båtprodusenten med en tilleggsregning på minimum 450.000 kroner årlig.

– Det er klart at dette ikke er noe vi ønsker. Det er først og fremst ugunstig at prispraksisen er forskjellig mellom regionene, det slår forferdelig skjevt ut, sier Hansvik.

Eiden: – Urimelig og konkurransevridende

Nå har saken vekket det politiske engasjementet på fylkestinget.

– Prispraksisen er urimelig og konkurransevridende, sier Pål Sæther Eiden, Høyres gruppeleder på fylkestinget.

Eiden ber nå om at fylkesutvalget i Trøndelag stiller seg bak en høringsuttalelse der de krever endringer i dagens prispraksis.

– Dette er en viktig sak for deler av kysten i Trøndelag. Det er naturlig at Trøndelag fylkeskommune også tar opp denne problemstillingen, og aktivt arbeider med å få dette endret, sier Eiden.

Kystverket har satt 25. mai som frist til å komme med innspill til endringer i lospliktforskriften.