Island åpner for oppdrettsvekst: – Svært gode nyheter for oss

Nyheter

RØRVIK: Havforskningsinstituttet på Island har nylig revidert sin anbefaling for utviklingen av landets gryende oppdrettsindustri. Instituttet foreslår en produksjonsvekst på 20 prosent; fra 71.000 tonn til 106.500 tonn årlig.

Det er svært gode nyheter de trønderske havbrukslokomotivene. Både Salmar (Arnarlax), Måsøval (Laxar), NRS (Arctic Fish) og Midt-Norsk Havbruk (Ice Fish Farm) er tungt inne i oppbyggingen av den islandske oppdrettsindustrien.

Oppside på Island

– Signalene fra Island er svært gode nyheter for oss, sier Roald Dolmen, styreleder i Midt-Norsk Havbruk AS. Det Rørvik-baserte oppdrettsselskapet er en del av havbrukskonsernet NTS ASA, og eier 63 prosent av den islandske lakseprodusenten Ice Fish Farm.

Selskapet har i dag produksjonstillatelse for 21.000 tonn laks ved lokaliteter på østkysten av Island. De siste årene har Dolmen & co investert mer enn 300 millioner kroner i lokaliteter, slakteri og smoltproduksjon på sagaøya. Midt-Norsk Havbruk er derfor godt rustet til å møte den forventede veksten på Island, mener Dolmen.

– For vår del innebærer anbefalingen om produksjonsvekst et potensial på inntil 38.000 tonn årlig, sier Dolmen, som understreker at veksten ligger en del fram i tid.

Nyhetene fra Island er uansett godt nytt for de norske oppdretterne som har posisjonert seg på Island. Ut over en marginal - og kostbar – vekst i grønne soner, legger nemlig norske myndigheter ikke opp til produksjonsvekst i Norge.

Grønt lys for trøndersk oppdretts-vekst Trøndelag fargelegges grønt etter at Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får.

Grønt lys i Trøndelag Klare til å bla opp for oppdrettsvekst Trønderske oppdrettere og politikere jubler etter at regjeringen åpner for produksjonsvekst i fylket. Nå forbereder produsentene seg på kjøpefest.

– Myndighetene på Island har gradvis inntatt en mer positiv holdning til lakseoppdrett. De ser at det er ei vekstnæring som bidrar til sysselsetting i mange kystsamfunn. Det gir muligheter for oss, mener Dolmen.

Bærekraft styrker konkurranseevnen

– Hvordan har erfaringene fra drifta på Island vært så langt?

– Så langt har det gått veldig bra. Østkysten på Island har så langt vært forskånet mot lakselus. Vi har til nå ikke gjennomført en eneste avlusning ved lokalitetene på Island, forteller Dolmen.

Det er den lave sjøtemperaturen som først og fremst bidrar til lusefrie farvann. Sjøtemperaturen fører også til at laksen vokser noe langsommere enn på Trøndelagskysten. Derfor satser Dolmen på samme produksjonsstrategi som hjemme gjennom å flytte en større del av produksjonssyklusen på land.

– Storsmolt er en del av strategien, bekrefter Dolmen.

Levererer trøndersk havbruksteknologi til storsmoltsatsinga i Osan Settefisk Allerede før første byggetrinn på nytt resirkuleringsanlegg til 290 millioner kroner er ferdig, inngår Osan Settefisk AS avtale med Trondheims-selskapet Nofitech som totalleverandør for et postsmoltanlegg

På Island utnytter Ice Fish Farm de naturgitte forutsetningene for å vinne innpass hos et kresne og betalingsvillige konsumenter. Selskapet er i dag den eneste islandske produsenten som leverer laks til det lukrative wholefood-markedet i USA.

– Vi er spesielt sertifisert for å levere til dette segmentet. Sertifiseringen krever blant annet at produksjonen skjer helt uten bruk av medisiner og kjemikalier. Muligheten til å levere til dette markedssegmentet gjør oss i stand til å ta mer betalt for fisken vi produserer, forklarer Dolmen.

Dolmen understreker at Island fortsatt mangler del av infrastrukturen som skal til for å takle en stor oppskalering av landets havbruksindustri.

– Vegnettet er en utfordring, særlig vinterstid. Landet mangler dessuten en del logistikkløsninger for eksport av fersk fisk i stor skala. Mye av dette er imidlertid i ferd med å løse seg gjennom samarbeid mellom ulike aktører i næringa, sier Dolmen.