Starter arbeidet med nytt flyanbud

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune overtar ansvaret for flyrutene mellom Namdalen og Trondheim når dagens kontrakter går ut 1. april 2022.

Torsdag startet fylkeskommunens hovedutvalg for transport forberedelsene til anbudsprosessen for sambandet. Planen er å ha en ny anbudsrunde gjennomført i løpet av første halvår 2021. Derfor ønsker fylkeskommunen å gjennomføre en kunnskapsstudie for å sikre et godt faglig grunnlag for denne bestillingen. Spørsmål som skal vurderes er blant annet:

Status for flyrutene Rørvik – Trondheim og Namsos – Trondheim i dag, samt kartlegging av hovedutfordringene ved dagens tilbud?

Hvordan flytilbudet er tilpasset dagens etterspørsel. Utarbeidelse av en trafikkprognose for perioden 2022 – 2027.



Kan andre tildelingskriterier enn laveste pris gi bedre resultat?



På denne måten skal analysen gi grunnlag for vurdering av økonomiske konsekvenser av eventuelle endringer i dagens flytilbud.

I 2019 økte flytrafikken mellom Namdalen og Trondheim, sammenlignet med foregående år. Totalt reiste drøyt 72.000 passasjerer til og fra kortbaneflyplassene i Namsos og Rørvik.

Flytrafikken i 2019 Størst vekst på de minste flyplassene Totalt reiste 4.471.205 passasjerer over Avinors lufthavner i Trøndelag i 2019.

Hovedutvalget for transport ønsker dialog med Luftfartsforum Namdal om innholdet i kunnskapsanalysen før den gjennomføres. Målet er å ha hele analysen ferdig 7. september.

Videre vil utvalget at kostnader med eventuell ny teknologi også skal vurderes i arbeidet.

Hovedutvalget vedtok derfor å utvide den økonomiske rammen for kunnskapsstudiet fra 300.000 til 500.000 kroner.

Vedtaket var enstemmig.