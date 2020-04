Mattilsynet truer nok en gang med redusert produksjon på Namdalskysten

FAKTA: Hvor mye lakselus kan det være i oppdrettsanleggene?

Det skal til enhver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i anlegget. Oppdretterne er ansvarlig for å sikre at mengden lakselus ikke er over grensen. Klarer de ikke det med tiltak må de slakte ut fisken.

Mattilsynet kan gi tillatelse til en høyere lakselusgrense for stamfisk det siste halve året fisken står i sjøen. Mattilsynet kan også fastsette egne grenser for lakselus i soner.

Oppdrettere er pålagt å telle og rapportere til Mattilsynet antall lakselus pr fisk, eventuell behandling og sjøtemperatur hver uke når sjøtemperaturen er fire grader eller mer – og hver fjortende dag når sjøtemperaturen er under fire grader.

Kilde: Barentswatch