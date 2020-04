Personalsjefen: – Det er viktig at vi ser hele mennesket nå

Nyheter

RØRVIK: Havbrukskonsernet, som er Trøndelags 14. største bedrift, har siden 12. mars praktisert nøye kartlegging av de rundt 250 ansatte i bedriften. Konsernet har blant annet undersøkt reisemønstre og sosial kontakt hos hver enkelt, med påfølgende vurdering av smitterisiko. Terskelen for hjemmekarantene har ifølge selskapet vært lav.

I én av kartleggingene, som ble gjennomført anonymt i forrige uke, undersøkte SinkabergHansen hvordan tre uker med streng sosial distansering og nye hverdagsrutiner påvirker de ansatte.

Fakta: SinkabergHansen AS Havbrukskonsernet har oppdrettslokaliteter i Nærøysund, Bindal, Brønnøy og Herøy kommuner. Hovedkontoret, slakteri og foredlingsanlegg ligger på Marøya utenfor Rørvik. Smoltproduksjon foregår anlegg på Svaberget på kommunegrensa mellom Nærøysund og Bindal. Konsernet har ca 250 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområde. Konsernets omsetning i 2018 kom på 2,4 milliarder NOK. Egen smoltproduksjon lå samme år på drøye 3,6 millioner individ. Ved fabrikken på Marøya ble det i 2018 slaktet 45.980 tonn fisk – og av dette ble 7.004 tonn filet videreforedlet. I 2020 gjennomfører konsernet investeringer i både ny på Marøya, samt nytt smoltanlegg (med RAS-teknologi) på Svaberget. Første kvartal 2021 skal fabrikken ved Nærøysundet være i drift, mens produksjonen ved Svaberget Smolt etter planen kommer i gang rundt årsskiftet 2021/2022. Investeringene har en samlet ramme på omlag 1,4 milliarder kroner.

Økt ensomhet

– I undersøkelsen svarer åtte prosent, nær én av ti, at de opplever ensomhet som en følge av tiltakene for å hindre smittespredning. En like stor andel oppgir at hverdagen er vanskeligere å takle som følge av stengte skoler og barnehager, forteller personalsjef Frode Lauritzen.

– Er du overrasket over tallene?

– Nei, egentlig ikke. Jeg tror nok at dette er representativt for norsk arbeidsliv, sier Lauritzen.

Personalsjefen mener at arbeidsgiverne bør være ekstra oppmerksomme på at enkelte har tunge stunder, og at bedriftene bør ha et særlig fokus på de menneskelige aspektene i tida som kommer.

– Vi står ved inngangen til ei påske som blir annerledes for mange. Det er ekstra viktig at vi ser hele mennesket nå, ikke bare arbeidstakeren, sier Lauritzen.

– Er det spesielle grupper i arbeidslivet som er sårbare?

– Det kan være snakk om ansatte som er tilflyttere og som kanskje ikke har solide sosiale nettverk der de bor. Men det er klart at koronakrisen påvirker de fleste av oss alle på én eller annen måte, for arbeidsplassen har også en viktig sosial funksjon. Når vi må holde avstand forsvinner mye av dette, understreker Lauritzen, som trekker fram egne erfaringer fra drøyt tre uker med unntakstilstand i norsk arbeidsliv.

– Det er krevende å balansere jobbfokuset med det å få heimen til å fungere når skillet mellom jobb og privatliv viskes ut, sier Lauritzen.

– Jeg tror også at mange av oss merker usikkerheten i tida vi er inne i. Det tærer på å ikke ha noen sluttdato for når dette er over, legger han til.

Både personalsjefen og øvrig ledelse og stab har forlengst flyttet arbeidet til hjemmekontor. For de fleste ansatte i bedriften er imidlertid arbeid hjemmefra ikke noe alternativ. De må møte på arbeidsplassen, på fabrikk eller sjølokaliteter, for å kunne ivareta matproduksjonen.

Det er snakk om formidable mengder: Siden 12. mars og fram mot den første påskehelga har de ansatte produsert 4.013 tonn laks. Omregnet i måltider tilsvarer det drøyt 20 millioner serveringer med sjømat fra Nærøysund.

– Det er de folkene som jobber i produksjonen som er de store heltene. Det er en helt enorm vilje blant de ansatte til å holde hjulene i gang, sier Lauritzen.

«Koronahuset»

SinkabergHansen har allerede iverksatt tiltak for å styrke de sosiale båndene på arbeidsplassen, innenfor helsemyndighetenes rammer.

– Vi har et tydelig fokus på hva det vil si å være gode medmennesker for våre kolleger, en god del av kommunikasjonen vi har med de ansatte handler om nettopp dette, sier Lauritzen.

SinkabergHansen har også etablert «koronahuset», et sett med tiltak som skal sørge for både smittevern og produksjon i krisetider. Koronahverdagen er grunnmuren i bygningen.

– I tillegg til å oppfordre ansatte til gode rutiner for å unngå smitte i hverdagen, har vi innført begrepet «avstandssosial» som et av elementene i koronahuset vårt.

– Hva innebærer det?

– Det innebærer at vi ønsker en økt bevissthet på at ikke alle får dekt sine sosiale behov slik som situasjonen er nå. Enkelte bor alene og har ingen rundt seg, men ensomhet kan man kjenne på selv om man har familien til stede. Derfor oppfordrer vi alle til å ta kontakt med kollegaer på fritida – på avstand. Slå på tråden, bruk facetime, skype eller messenger for å holde kontakten, oppfordrer Lauritzen.

Tydelige grenser

Personalsjefen legger ikke skjul på at SinkabergHansen har tatt i bruk drastiske tiltak for å dempe smittepresset mot den samfunnskritiske virksomheten. Nøye kartlegging av bevegelser, kontakter og ulike symptomer ville for få uker siden fått øyenbrynene til å heve seg hos de fleste som har noe å melde om tilstandene i norsk arbeidsliv.

Selskapets interne korona-policy innebærer også bestemte føringer for hva de ansatte foretar seg på fritiden, hvem de omgås og klare retningslinjer for når det er forsvarlig å være på jobb. Tiltakene har ført til at selskapet på det meste hadde mellom 40 og 50 ansatte i frivillig karantene. Per i dag sitter kun tre av de 250 ansatte i karantene.

I forrige måned gikk selskapet dessuten ut med en oppfordring om å begrense ferdselen inn til Norges største havbrukskommune:

– Vi har vært nokså bestemte og gått lenger enn det myndighetene pålegger oss. Noen vil nok oppfatte tiltakene som ekstreme, men det har gitt oss et meget godt utgangspunkt for å agere på en måte som vi mener at er fornuftig for å opprettholde produksjonen. De fleste ansatte er enige i at vi må ha strenge tiltak, og de anerkjenner også at vi trer inn i privatlivet deres på en uvant måte, hevder Lauritzen.

Han får støtte fra Anne Grete Myrvold, hovedstillitsvalgt i SinkabergHansen.

– Bedriften kom regjeringen i forkjøpet og har vært på fra dag én. I begynnelsen ble det muligens litt irritasjon, men nå ser alle alvoret i det. God kommunikasjon har veldig mye å si, og bedriften har vært veldig gode til å informere og hente innspill blant de ansatte, sier Myrvold.

– Hvilke tanker gjør du deg om at arbeidsgiveren undersøker hvordan koronapandemien påvirker de ansatte mentalt?

– Det er veldig bra at de gjør dette, og at de er åpne om det. Bare ved å sette temaet på dagsordenen blir det enklere for alle å strekke ut ei hand. Det kan jo tenkes at noen sliter fra før av også. Hvis vi kan fange opp noen av dem, kommer det jo noe godt ut av krisen også, understreker Myrvold.

Åpenhet er viktig

Ifølge Myrvold har fokuset på mental helse allerede hatt en effekt.

– Ved å være åpne om at problemet finnes, tenker nok hver enkelt over hva vi kan gjøre for å ta vare på dem rundt oss, mener Myrvold.

Hun legger ikke skjul på at særlig de fabrikkansatte har hatt ei stri tørn de siste ukene. Som en følge av strenge interne smittevernregler har et stort antall ansatte sittet i hjemmekarantene. Dermed har presset økt på dem som er igjen på fabrikkgulvet.

– Vi har alltid hatt en god lagfølelse. Jeg tror at den blir enda sterkere nå, sier Myrvold, som håper at arbeidslivet og samfunnet for øvrig tar med seg nyttig lærdom fra krisen:

– At vi ser verdien av gode fellesskap på arbeidsplassen, og at vi rett og slett bryr oss mer om hverandre, avslutter Myrvold.