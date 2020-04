Trond Williksen blir ny toppsjef i Benchmark

Nyheter

Det opplyser Benchmark Holdings i en børsmelding tirsdag.

Williksen har tidligere hatt topplederstillinger i Akva Group (2011 til 2016)og Salmar (2017 til 2018).

56-åringen er fortsatt sentral i den trønderske sjømatnæringa gjennom en rekke styreverv, blant annet i fiskeriselskapet Ivan Ulsund Rederi (styreleder), havbrukskonsernet SinkabergHansen og eksportselskapet Williksen Export.

– Jeg er veldig glad for å ha muligheten til å begynne i Benchmark, en ledende tilbyder av bærekraftige løsninger til den globale akvakulturindustrien. Benchmark er strategisk godt posisjonert i en bærekraftig industri som har enorme muligheter og potensial for fremtiden. Jeg ser frem til å bli en del av et veldig kompetent team, og posisjonere og gjennomføre en strategisk og lønnsom vekst for fremtiden, sier Williksen i en kommentar.

Bioteknologikonsernet Benchmark Holdings eier blant annet avlsselskapene Salmobreed og Stofnfiskur. Konsernet er børsnotert i London, og har etter aksjekursfall det siste månedene en markedsverdi på rundt 177 millioner pund, tilsvarende drøyt 2,2 milliarder kroner.

– Jeg er veldig glad for å kunne ønske Trond velkomment til Benchmark. Han tar med seg en dyptgående og relevant ekspertise fra havbrukssektoren. Williksen kan vise til dokumentert erfaring fra operativ og strategisk ledelse av produsenter og teknologileverandører i akvakulturbransjen, kommenterer styreleder Peter George i meldingen.